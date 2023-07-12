Что положить в лоток стиральной машины, чтобы „вытянуть“ всю многолетнюю грязь

Стиральная машина — один из самых популярных устройств для бытового использования в домашних условиях. Для того чтобы она работала безупречно, необходимо не только придерживаться правил деликатной стирки, но и регулярно очищать отсек для порошка и геля. В этом лотке может образовываться плесень, которая, смешиваясь с моющими средствами, может попасть на вашу одежду, пишет Telegraf.