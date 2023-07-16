Вечные ошибки при заморозке клубники: как лучше всего сохранить вкус, текстуру и цвет ягод?

Прямо сейчас клубника на пике сезона и многие стремятся не только наесться ею впрок, но и, по возможности, сохранить ее на будущее в виде варенья, компотов и просто заморозив в морозильнике. Замороженная летом клубника очень вкусна зимним утром, например, на овсяной каше, в смузи или на блинах в качестве начинки. Советы диетолога и преподавателя домоводства Эмми Туовинен о том, как правильно заморозить ягоды, публикует Ilta Sanomat.