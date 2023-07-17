Садовник объясняет, как создать приватность в саду

„То, насколько быстро достигается приватность в саду, зависит, прежде всего, от выбранных растений, почвы для посадки, времени и ухода, но следует учитывать, что при покупке саженцы плодовых деревьев имеют высоту 120–150 см. „Если эти растения не обрезать, они, безусловно, будут расти быстрее, но если регулярно обрезать, то примерно через 3–5 лет вы сможете получить приличное растение, которое также создаёт ощущение приватности в саду“, – пояснила Талтс.

Вы также можете создать уютные и приватные уголки в саду с помощью горшков разного размера, куда можно посадить растения разной высоты. „Почему бы не создать уютный уголок для отдыха в саду, где можно поместить арку из роз, металлическую садовую мебель для отдыха и наслаждения утренним кофе. Этот приятный уголок можно окружить разнообразными растениями и садовыми фигурами“, – добавила садовник. Она отметила, что посадка в горшки растений разных видов – это хорошая возможность для тех, кто любит разнообразие, потому что растения в горшках можно легко перемещать по саду.

Садовник объяснила, что создание живой изгороди требует времени и усилий, чтобы результат был красивым, но удовольствие для глаз гарантировано на долгие годы. „При создании живой изгороди вы всегда можете выбрать, какую форму вы хотите для живой изгороди, будь то ровная прямая стена с подстриженными деревьями и кустами или свободная форма. Есть много захватывающих вариантов, которые делают каждую живую изгородь особенной. Например, живую изгородь можно комбинировать со многими разными растения ми“, – сказала Талтс.

„Лучше всего создать приватность в саду с помощью растений, так как они имеют не только практическую ценность, но и радуют глаз. Красивая живая изгородь всегда привлекает внимание, и никто не может просто скопировать её“, – сказала Маарья Талтс , садовник центра для дома и сада Gardest. Она отметила, что помимо живых деревьев, которые являются наиболее популярным выбором для создания приватности, есть ещё много других интересных вариантов – например, красочная живая изгородь из гортензий древовидных.

Цена дизайна сада во многом зависит от выбора растений

Если вы торопитесь создать в саду приватную обстановку, садовник Gardest предложила установить забор из штакетника или посадить крупные живые деревья высотой более 150 см. „В то же время, создать приватность в саду возле террасы помогает также использование балконных ящиков с более высокими ножками, куда можно посадить сезонные цветы или более пышные растения. Конечно, простым и быстрым способом является использование горшков, в которые вы также можете посадить более крупные растения, скрывающие большую часть пространства“, – сказала садовник. Она добавила, что по всем видам садовых проектов полезно консультироваться со специалистами в своей области, потому что есть много интересных и особенных вариантов, о которых вы сами можете не догадываться.

Садовник Gardest отметила, что трудно определить точную стоимость, необходимую для создания приватности, потому что цена зависит от выбора растений, размера, почвы для посадки, а также от потребности в услугах по посадке и системе полива. По словам менеджера по продажам кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема, создание подходящего сада и дворовой площадки может оказаться довольно дорогим мероприятием, поэтому вам следует подумать о том, хотите ли вы самостоятельно собрать необходимую сумму, использовать подходящее платёжное решение или банковское финансирование.

„Когда дело доходит до дизайна сада, часто приходится покупать всё необходимое сразу, чтобы можно было выполнить все работы быстро и не пришлось оставлять сад перекопанным надолго. При необходимости вы можете использовать различные умные платёжные решения, чтобы распределить свои затраты на более длительный период. Таким образом, сад будет готов сразу, а в месячном семейном бюджете не будет большой дыры“, – пояснила Рахкема. Она добавила, что сегодня большое число продавцов уже предлагают, например, решения „покупай сейчас, плати позже“, прелесть которых в беспроцентном распределении затрат на покупки. Например, покупка может быть оплачена в следующем месяце без каких-либо дополнительных плат, или сумма покупки может быть распределена на три месяца. Вы также можете использовать для создания сада предлагаемые банками кредиты на ремонт или мебель, цель которых не ограничена, и, таким образом можно тоже приобрести всё необходимое для сада.

Для живой изгороди подходят следующие растения: Живая изгородь из лиственных пород: смородина кроваво-красная, смородина альпийская, боярышник, рябина, сирень, спирея, самшит, гортензии садовые, гортензии древовидные или даже кусты роз. Хвойная изгородь: живые деревья, ели. Вьющиеся растения: девичий виноград, виноградная лоза, бересклет, ломонос, гортензия плетистая, ползучая роза. Плодоносные растения: красная или чёрная смородина и вишнёвые деревья также могут быть использованы для создания живой изгороди. Высокорослые многолетники: волжанка, хосты, мискантусы.