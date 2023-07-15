Наш сад
15.07.2023, 07:17

Батут на участке: полезный спортивный снаряд или опасная игрушка?

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ФОТО: Lapis2380 | Shutterstock

Ох уж эти современные дети! Учеба кончилась, а из города их не вытащишь, уткнулись в телевизоры да смартфоны. Как выманить их из душных квартир на дачи к бабушкам, побудить к физической активности? Манящим маяком может стать батут, установленный на участке. На что обратить внимание при покупке, какие упражнения могут принести пользу, как избежать травм и что делать, если неприятность все-таки произошла, – узнавала „МК-Эстония“.

Прыгать на батуте – это очень весело, взрослые и дети охотно пользуются возможностью взлетать „выше головы“, приземляться и на попу, и на живот, зависать в воздухе в причудливых позах и делать смешные снимки, чтобы повеселить друзей. Лето – это сезон прыжков на батутах, и в магазинах с каждым теплым днем все больше покупателей интересуется этим видом товаров.

В Эстонии покупают батуты как с внутренней, так и с внешней страховочной сеткой, но предпочтение отдается батутам большего размера, утверждают продавцы товаров для спорта и сада.

Для тела и души: как выбрать?

С точки зрения родителя, батут – отличная альтернатива гаджетам, потому что он заставляет ребенка двигаться, не воспринимая это как усилие или упражнение.

„Прыгать на батуте весело и одновременно полезно, это аэробное упражнение, которое, в отличие от бега, не слишком нагружает колени, – говорит Анна Заскалета-Машанина, руководитель отдела товаров для сада K-Rauta, где можно найти батуты в диапазоне диаметров от 305 до 427 сантиметров. – Для детского игрового пространства можно было бы выбрать батут и побольше, но и 305 сантиметров вполне достаточно. А еще нужно учитывать, что батут должен удобно разместиться на открытой площадке“.

По словам специалиста, гораздо важнее, чем размер батута, прочная рама и наличие защитного оборудования – защитной сетки, защиты пружин и лестницы. Прыгать на батуте можно только в том случае, если страховочная сетка правильно закреплена. Кроме того, максимально допустимый для каждой модели вес прыгуна или группы прыгунов нельзя превышать, поэтому с этим параметром надо ознакомиться до покупки. Инструкцию по сборке и технике безопасности в случае с батутом нужно обязательно читать.

Менеджер по продукту товаров для спорта и отдыха PHH Grupp Марью Питс советует при выборе ознакомиться также с рейтингами производителей и отзывами других покупателей. „Помните, что более высокая цена не всегда означает качество – на цену влияет громкое имя производителя, но более дешевые батуты могут быть не хуже“, – говорит Питс.

Чтобы не сдуло ветром: как правильно собрать?

„Батут должен быть установлен на ровной и устойчивой поверхности, желательно в закрытом месте, и надежно прикреплен к земле, поскольку незакрепленный батут может улететь при сильном ветре, – объясняет Заскалета-Машанина. – Небольшой детский батут в ветреную погоду лучше убирать в помещение“.

Важно проследить за тем, чтобы все точки крепления были должным образом защищены и чтобы на них не было острых углов. „Вы определенно не должны экономить деньги на страховочной сетке или пренебрегать ею. Защита рекомендуется всем, но в семьях с детьми страховочная сетка на батуте должна быть обязательно. С батута очень легко упасть, и даже если батут стоит на траве, падение может быть опасным“, – подчеркивает Марью Питс.

Береженого бог бережет: правила безопасности

Научить детей соблюдать правила необходимо прежде, чем они начнут веселиться на батуте. Прыгать лучше по одному, так менее вероятны несчастные случаи от столкновений. Кроме того, важно объяснить малышам, что залезать под батут запрещено и что не стоит бросать на него игрушки, о которые можно пораниться при прыжках.

„В целях безопасности после дождя батут следует либо вытирать, либо дать ему спокойно высохнуть, потому что мокрый батут может быть очень скользким, – предупреждает руководитель группы товаров для сада K-Rauta. – Вы также должны соблюдать осторожность, когда жарко, потому что черная поверхность для прыжков может сильно нагреваться“.

Менеджер по продукту товаров для спорта и отдыха PHH Grupp советует выкопать для батута в саду специальную яму нужного размера. Таким образом площадка для прыжков может быть размещена на одной плоскости с землей, что исключает возможность падения с высоты. Также это снижает вероятность, что кто-то заберется под батут: в этом случае травму может получить и человек под батутом, и тот, кто прыгает на поверхности.

Не на один сезон: пусть прослужит подольше

Продавцы советуют проводить техническое обслуживание батута не реже одного раза в год. Только так можно обеспечить абсолютно безопасные прыжки для себя и своих детей. Каждую весну использование батута рекомендуется начинать с технического обслуживания.

„Было бы разумно протирать батут влажной или сухой тканью. Следует избегать горячей воды и различных чистящих средств, которые могут повредить поверхность батута. После мытья и даже после дождя батут необходимо просушить“, – советует Марью Питс.

На чужих ошибках: что часто делают неправильно?

К сожалению, многие считают, что страховочная сетка необязательна: если проехать по улицам дачных поселков и пригородов, можно заметить массу батутов без какой-либо страховки. Но это основное защитное устройство, помогающее избежать падения. Даже взрослые опытные прыгуны могут упасть с батута и получить травму.

Если батут служит не первый год, некоторые детали, например защита пружин, изнашиваются, и владельцы решают просто выбросить ее и не покупают замену. В результате пальцы рук или ног застревают между пружинами батута, что в свою очередь приводит к очень болезненным повреждениям.

Если детям можно строго-настрого запретить залезать под батут, то домашние животные могут нарушить этот запрет. Чтобы избежать травм, на раму батута внизу можно также установить защитную сетку.

Часто при покупке батута отказываются от лестницы. Однако лестница удобна как для детей, так и для родителей, ведь при ее наличии взрослым не нужно постоянно подсаживать ребенка на батут и снимать обратно.

Держи карман: стоит ли покупать б/у батут?

Продавцы в один голос отговаривают от покупки с рук батутов, бывших в употреблении, поскольку нет гарантий, что между сезонами батут хранился в соответствующих условиях и не имеет скрытых дефектов.

Однако покупка подержанного батута может помочь проверить, нужен ли вам батут вообще. Кроме того, повторное использование – это неплохой вклад в экологию родного края.

HAF treeningstuudio продает бывшие в употреблении батуты для тренировок или домашнего использования. Как отмечает представитель студии, в случае подержанного батута важно иметь в виду, что он может нуждаться в обновлении, часто практически все детали батута можно менять – и резинки, и крепления, и металлические детали. Специалист добавляет, что всегда можно найти способ помочь заинтересованным заказать необходимые комплектующие и предложить более доступные альтернативы.

Комментарий

Юрий Белогородцев, cпортивный врач футбольной школы FC Ararat.

Батуты необходимы для развития

Батут – это спортивный снаряд, на котором совершенствуется двигательная активность ребенка, которую он не может совершенствовать, находясь в нормальном, статическом положении. Батуты необходимы для развития движений ребенка. Он прыгает и приземляется на разные точки тела, на ягодицы, на живот, на спину, делает всевозможные прыжки и развивает двигательную активность, ловкость, координацию.

Но все это должно быть под контролем взрослых. У детей еще не очень хорошо сформирован мышечно-связочный аппарат. Например, можно подвернуть стопу и повредить голеностоп. Можно упасть нескоординированно на колени, отвести голень в сторону и повредить коленный сустав. Можно упасть на кисти рук – чрезмерное разгибание приведет к травме кисти руки. Или же можно упасть нескоординированно боком и повредить плечевой сустав.

В первую очередь при травме на батуте нужно приложить холод, чтобы не появился отек: холод как бы замедляет кровообращение, и отек будет появляться медленно. Затем сделать тугую повязку на поврежденную часть тела, чтобы предотвратить подвижность, которая может патологически усугубить это состояние. Ну и третье – сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью, если нужно, набрать 112, чтобы на место приехали и оказали помощь специалисты.

Чтобы тело и душа были молоды

Какую пользу приносят прыжки на батуте? Рассказывают тренеры HAF treeningstuudio

Прыжки на батуте – это в первую очередь хорошее кардио. Например, прыжки на профессиональном батуте в 3-4 раза эффективнее бега, сжигают много калорий и повышают выносливость. Прыжки способствуют снижению и поддержке веса, улучшению физической формы, сжиганию калорий и ускорению метаболизма. При прыжке активизируется и лимфатическая система, в результате чего продукты жизнедеятельности быстрее покидают организм, а также уменьшаются отеки, целлюлит на коже и т.д. Конечно, необходимо также упомянуть о том, что прыжки улучшают координацию, равновесие и чувство ритма. Улучшается гибкость, эластичность тела. В профессиональных тренировках также улучшается мышечный тонус, так как помимо прыжков используются тренировки с собственным весом и разными весами, в результате чего тренировка разнообразна – выполняются как более быстрые кардиоминуты, так и более медленные силовые упражнения.

Если прыжки на батуте сопровождаются быстрой и запоминающейся музыкой, которая дарит людям позитивное настроение и хорошую энергию, мотивацию к дальнейшим действиям, то все напряжение и стресс словно выпрыгивают из тела. Сон становится глубже. Сердце и душа словно наполняются позитивными нотами. Этому также способствуют мотивирующие, жизнерадостные и поддерживающие тренеры.

Прыжки на батуте сжигают много калорий! У нас были клиенты, которые благодаря прыжкам похудели на 20-30 кг. Тем не менее, прыжки – довольно сложное упражнение, в котором основное внимание уделяется всему телу. Существует расхожее мнение, что раз это прыжки, то тренировать можно только ноги. На самом деле задействовано все тело. Кроме того, в план каждого тренера входят также упражнения для рук, живота и т. д. Прыжки также активизируют нашу лимфатическую систему и обмен веществ, из-за чего из организма исчезают лишняя вода и отеки, целлюлит. Для достижения результата достаточно просто начать тренировку. Даже если тебе не хочется, даже если ты не в настроении. Когда зазвучит первая песня, появятся и настроение, и результаты! Результаты приходят с постоянством, поэтому прыгать все же следует 1-3 раза в неделю. В то же время не следует забывать, что наше тело – это все-таки единое целое. Мы всегда рекомендуем следить за питанием и восстановлением одновременно.

Прыгая на батуте, необходимо убедиться, что максимальный вес не превышен. Также важно помнить, что большинству детей необходима защитная сетка вокруг батута. Мы также рекомендуем правильную обувь и одежду. Это дает гарантию, что ваше тело никоим образом не пострадает. После прыжков без обуви в течение длительного времени или перегрузки ног для восстановления потребуется много времени. Важно также следить за тем, чтобы прыгун не держал суставы в напряжении. Колено при прыжке должно быть достаточно мягким – так вы не заденете ногу при прыжке/падении на батуте и не услышите неожиданный „хруст“, за которым последует боль.

Единственные, кому мы рекомендуем найти другую интенсивную тренировку, – это беременные женщины. Все остальные – прыгайте! Поскольку материал батута мягкий и не травмирует кости и суставы, он также подходит для пожилых людей. Темп, упражнения и т. д. регулируют и подбирают индивидуально, поэтому возраст или пол – это последнее, что следует рассматривать как препятствие. Наша самая почтенная прыгунья – это 83-летняя старушка, которая очень любит прыгать на батуте и сравнивает это с легкостью своей юности.

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