Батут на участке: полезный спортивный снаряд или опасная игрушка?

Менеджер по продукту товаров для спорта и отдыха PHH Grupp Марью Питс советует при выборе ознакомиться также с рейтингами производителей и отзывами других покупателей. „Помните, что более высокая цена не всегда означает качество – на цену влияет громкое имя производителя, но более дешевые батуты могут быть не хуже“, – говорит Питс.

По словам специалиста, гораздо важнее, чем размер батута, прочная рама и наличие защитного оборудования – защитной сетки, защиты пружин и лестницы. Прыгать на батуте можно только в том случае, если страховочная сетка правильно закреплена. Кроме того, максимально допустимый для каждой модели вес прыгуна или группы прыгунов нельзя превышать, поэтому с этим параметром надо ознакомиться до покупки. Инструкцию по сборке и технике безопасности в случае с батутом нужно обязательно читать.

„Прыгать на батуте весело и одновременно полезно, это аэробное упражнение, которое, в отличие от бега, не слишком нагружает колени, – говорит Анна Заскалета-Машанина , руководитель отдела товаров для сада K-Rauta, где можно найти батуты в диапазоне диаметров от 305 до 427 сантиметров. – Для детского игрового пространства можно было бы выбрать батут и побольше, но и 305 сантиметров вполне достаточно. А еще нужно учитывать, что батут должен удобно разместиться на открытой площадке“.

С точки зрения родителя, батут – отличная альтернатива гаджетам, потому что он заставляет ребенка двигаться, не воспринимая это как усилие или упражнение.

В Эстонии покупают батуты как с внутренней, так и с внешней страховочной сеткой, но предпочтение отдается батутам большего размера, утверждают продавцы товаров для спорта и сад а.

Прыгать на батуте – это очень весело, взрослые и дети охотно пользуются возможностью взлетать „выше головы“, приземляться и на попу, и на живот, зависать в воздухе в причудливых позах и делать смешные снимки, чтобы повеселить друзей. Лето – это сезон прыжков на батутах, и в магазинах с каждым теплым днем все больше покупателей интересуется этим видом товаров.

Чтобы не сдуло ветром: как правильно собрать?

„Батут должен быть установлен на ровной и устойчивой поверхности, желательно в закрытом месте, и надежно прикреплен к земле, поскольку незакрепленный батут может улететь при сильном ветре, – объясняет Заскалета-Машанина. – Небольшой детский батут в ветреную погоду лучше убирать в помещение“.

Важно проследить за тем, чтобы все точки крепления были должным образом защищены и чтобы на них не было острых углов. „Вы определенно не должны экономить деньги на страховочной сетке или пренебрегать ею. Защита рекомендуется всем, но в семьях с детьми страховочная сетка на батуте должна быть обязательно. С батута очень легко упасть, и даже если батут стоит на траве, падение может быть опасным“, – подчеркивает Марью Питс.

Береженого бог бережет: правила безопасности

Научить детей соблюдать правила необходимо прежде, чем они начнут веселиться на батуте. Прыгать лучше по одному, так менее вероятны несчастные случаи от столкновений. Кроме того, важно объяснить малышам, что залезать под батут запрещено и что не стоит бросать на него игрушки, о которые можно пораниться при прыжках.

„В целях безопасности после дождя батут следует либо вытирать, либо дать ему спокойно высохнуть, потому что мокрый батут может быть очень скользким, – предупреждает руководитель группы товаров для сада K-Rauta. – Вы также должны соблюдать осторожность, когда жарко, потому что черная поверхность для прыжков может сильно нагреваться“.

Менеджер по продукту товаров для спорта и отдыха PHH Grupp советует выкопать для батута в саду специальную яму нужного размера. Таким образом площадка для прыжков может быть размещена на одной плоскости с землей, что исключает возможность падения с высоты. Также это снижает вероятность, что кто-то заберется под батут: в этом случае травму может получить и человек под батутом, и тот, кто прыгает на поверхности.

Не на один сезон: пусть прослужит подольше