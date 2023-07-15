Садоводам-любителям в Эстонии удается выращивать помидоры весом до 1,5 кг(3)
В Эстонии немало садоводов-любителей, которые увлекаются выращиванием помидоров. Они культивируют сотни различных сортов, и у некоторых вырастают помидоры весом до полутора килограммов, пишет rus.err.ee.
В коллекции садовода-любителя Яны Дмитриевой насчитывается более полутора тысяч сортов помидоров, а этим летом на ее дачном участке растет более 220 сортов, сообщила передача „Летний горизонт“ на телеканале ETV+.
„Один из самых моих любимых сортов - это „Карма Миракл“. Это сорт от очень известного селекционера - модного в современном мире Карла Оливера, который создает такие прекрасные сорта как „Тайга“, который сейчас гиперпопулярный, „Тундра“, „Полярис“ очень вкусно, а в этом году появились новые „гномы“, который мы тоже сажаем от этого селекционера“, - сказала Дмитриева.
На сегодняшний день в мире насчитывается более 10 000 сортов помидоров, и некоторые из них достигают гигантских размеров. „Мой личный рекорд - это сорт „Юсуповский“, вырос весом 1380 грамм“, - добавила она.
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