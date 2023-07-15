Садоводам-любителям в Эстонии удается выращивать помидоры весом до 1,5 кг

В коллекции садовода-любителя Яны Дмитриевой насчитывается более полутора тысяч сортов помидоров, а этим летом на ее дачном участке растет более 220 сортов, сообщила передача „Летний горизонт“ на телеканале ETV+.

„Один из самых моих любимых сортов - это „Карма Миракл“. Это сорт от очень известного селекционера - модного в современном мире Карла Оливера, который создает такие прекрасные сорта как „Тайга“, который сейчас гиперпопулярный, „Тундра“, „Полярис“ очень вкусно, а в этом году появились новые „гномы“, который мы тоже сажаем от этого селекционера“, - сказала Дмитриева.