Почему нельзя заряжать iPhone в чехле: вы точно об этом не знали

О том, что при зарядке лучше снимать чехол с телефона, потому что это оказывает негативное влияние на аккумулятор.

Почему нельзя заряжать iPhone в чехле

Если вы заряжаете свой iPhone, который находится в чехле, то это может существенно уменьшить срок службы батареи телефона. Это связано с тем, что некоторые материалы, используемые в чехлах, могут выделять избыточное тепло, что негативно влияет на аккумулятор.

Важно помнить, что как высокие, так и крайне низкие температуры могут навредить батарее мобильного устройства и даже вывести ее из строя.

Чтобы продлить срок службы вашего iPhone или любого другого смартфона, рекомендуется использовать энергосберегающий режим и режим автояркости. Это позволит продлить эксплуатацию вашего гаджета.