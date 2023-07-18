НА ЗАМЕТКУ | Как интерьер влияет на наши привычки

Мы оформляем свой интерьер, ориентируясь на привычки и комфорт. Но обстановка способна влиять на ее хозяина после ремонта. К примеру, вы стали чаще убираться, хотя раньше не замечали за собой особого рвения.

Вероятно, у вас дома много поверхностей, на которых очень заметна грязь. В таком случае потребность в уборке вполне обоснована.

Эти привычки возникают неспроста, и если они доставляют вам дискомфорт, выясните первопричину и избавьтесь от нее.

1. Глянцевые поверхности — привычка часто убираться

Большое количество глянцевых поверхностей в доме не только визуально расширяет пространство, но и требует регулярной уборки.

На глянце при определенном освещении очень видны разводы и пятна. Чтобы добиться идеально чистой поверхности, ее необходимо часто протирать, а затем насухо полировать салфетками.

Иначе даже небольшая потертость будет выглядеть неопрятно. Таким образом у вас незаметно формируется привычка постоянно проходиться салфеткой по поверхности.

Со временем она может распространиться не только на глянцевые, но и на любые другие поверхности, и превратиться в маниакальную потребность в уборке.

Если вы не готовы к постоянной уборке — откажитесь от глянца в пользу менее маркой фактуры.

Однако выбирать только матовые поверхности не стоит. Они тоже таят в себе опасность: темные матовые цвета гораздо капризнее глянца в уборке.

Наименее заметны пятна будут на пестрых поверхностях, например, на искусственном камне.

2. Теплый пол — привычка ходить без домашней обуви

На подогретый до комфортной температуры пол гораздо приятнее ступать голыми ногами.

Подсознательно вы стремитесь делать это чаще и в конечном итоге приобретаете привычку ходить босиком.

В этом нет ничего плохого, но важно помнить, что пол нагревается до комфортной температуры только в вашем доме.

Если вы планируете переезд или путешествие, позаботьтесь о домашней обуви, чтобы не испытывать дискомфорт при контакте с холодным кафелем.

3. Высокая раковина — привычка умываться в ванне