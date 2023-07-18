НА ЗАМЕТКУ | Как интерьер влияет на наши привычки
Портал IVD.ru рассказывает, почему захламленное окно напрямую связано с большими счетами за электричество, а шторы блэкаут — с опозданиями на работу.
Мы оформляем свой интерьер, ориентируясь на привычки и комфорт. Но обстановка способна влиять на ее хозяина после ремонта. К примеру, вы стали чаще убираться, хотя раньше не замечали за собой особого рвения.
Вероятно, у вас дома много поверхностей, на которых очень заметна грязь. В таком случае потребность в уборке вполне обоснована.
Эти привычки возникают неспроста, и если они доставляют вам дискомфорт, выясните первопричину и избавьтесь от нее.
1. Глянцевые поверхности — привычка часто убираться
Большое количество глянцевых поверхностей в доме не только визуально расширяет пространство, но и требует регулярной уборки.
На глянце при определенном освещении очень видны разводы и пятна. Чтобы добиться идеально чистой поверхности, ее необходимо часто протирать, а затем насухо полировать салфетками.
Иначе даже небольшая потертость будет выглядеть неопрятно. Таким образом у вас незаметно формируется привычка постоянно проходиться салфеткой по поверхности.
Со временем она может распространиться не только на глянцевые, но и на любые другие поверхности, и превратиться в маниакальную потребность в уборке.
Если вы не готовы к постоянной уборке — откажитесь от глянца в пользу менее маркой фактуры.
Однако выбирать только матовые поверхности не стоит. Они тоже таят в себе опасность: темные матовые цвета гораздо капризнее глянца в уборке.
Наименее заметны пятна будут на пестрых поверхностях, например, на искусственном камне.
2. Теплый пол — привычка ходить без домашней обуви
На подогретый до комфортной температуры пол гораздо приятнее ступать голыми ногами.
Подсознательно вы стремитесь делать это чаще и в конечном итоге приобретаете привычку ходить босиком.
В этом нет ничего плохого, но важно помнить, что пол нагревается до комфортной температуры только в вашем доме.
Если вы планируете переезд или путешествие, позаботьтесь о домашней обуви, чтобы не испытывать дискомфорт при контакте с холодным кафелем.
3. Высокая раковина — привычка умываться в ванне
Оптимальная высота раковины для взрослого человека составляет 80-85 см от уровня пола. Для детей этот показатель меньше — от 50 до 80 см.
Если раковина установлена выше 85 см, пользоваться ей будет удобно только высокому человеку.
В таком случае необходимо предусмотреть подставку для членов семьи с небольшим ростом и особенно для детей.
Если подставки нет, многие привыкают умываться, не дотягиваясь до раковины, — под краном в ванне.
Это привычка не очень удобна в плане уборки: забрызганная мылом и пастой ванна гораздо сложнее чистится, чем маленькая раковина.
4. Отсутствие туалетного столика — привычка краситься в коридоре или ванной
Если члены вышей семьи регулярно пользуются уходовой или декоративной косметикой, очень важно предусмотреть место для хранения и удобного использования этих средств.
В противном случае косметика займет место в прихожей, возле раковины в ванной комнате и на других свободных поверхностях.
Опрятности квартире это не добавит. К тому же вам придется постоянно держать в голове, где и что хранится, либо искать нужное средство в разных ящиках.
Чтобы не сформировалась привычка наносить косметику в коридоре или ванной, заранее определите для нее место в квартире. Например, поставьте туалетный столик.
5. Отсутствие аксессуаров для хранения — привычка разбрасывать вещи
Приспособления для хранения помогут складывать предметы аккуратно в определенное место.
Если заранее не позаботиться о паре контейнеров для аксессуаров, вы рискуете приобрести привычку разбрасывать вещи. И, вероятно, полезные мелочи вскоре потеряются или создадут хаос.
Это касается любой комнаты в доме.
6. Неудобное рабочее место — привычка работать на диване
Если вы обустроили мини-офис дома, но все равно работаете на диване или за обеденным столом, присмотритесь к стоящей там мебели.
Возможно, столешница недостаточно просторная, а кресло оказалось неудобным. Или вам не хватает освещения, а хранение на рабочем месте продумано недостаточно.
Чтобы избавиться от привычки работать где попало, важно уделить внимание обустройству мини-офиса и сделать его максимально комфортным.
7. Шторы блэкаут — привычка долго спать
Шторы блэкаут защищают от сквозняков и уличного шума, сильно затемняют пространство. Они делают сон более комфортным, поэтому спать хочется дольше.
Если вы стали замечать за собой слишком поздние подъемы по утрам, которые мешают вам соблюдать адекватный режим дня, стоит сменить шторы блэкаут на обычные портьеры с большей светопропускной способностью.