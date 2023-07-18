Ловкий трюк для устранения засора в ванной: сработает лучше любой бытовой химии

Чтобы прочистить слив в ванной, воспользуйтесь одним действенным лайфхаком.

Обычно сток забивается остатками мыльных средств, грязью, жиром и скоплением волос. Но вода снова начнет утекать быстро и беспроблемно, если убрать засор в ванне, раковине или душе с помощью подручных средств – пищевой соды, уксуса и кипятка.

Как прочистить слив

Сначала влейте кипяток в канализацию. Затем всыпьте около стакана пищевой соды. Влейте стакан уксуса. Оставьте минимум на 30 минут. Снова влейте кипяток. Спустите воду с крана в слив, вы увидите, что засор исчез (как и неприятных запах, исходящий от канализации).

Пищевая сода и уксус – натуральные альтернативы химикатам, которые помогают решить проблему с заблокированным стоком. Когда вы добавляете уксус в пищевую соду, то получаете бурную химическую реакцию, которая способна прорвать засор.