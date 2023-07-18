Полезные советы
18.07.2023, 14:56

Ловкий трюк для устранения засора в ванной: сработает лучше любой бытовой химии

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ФОТО: Alena Ozerova | Shutterstock

В ванной комнате часто забивается сток, что может стать настоящей проблемой. Однако засоры в раковинах, ваннах и душевых кабинах можно с легкостью устранить, при этом дорогая бытовая химия не понадобится, пишет Telegraf со ссылкой на Express.

Чтобы прочистить слив в ванной, воспользуйтесь одним действенным лайфхаком.

Обычно сток забивается остатками мыльных средств, грязью, жиром и скоплением волос. Но вода снова начнет утекать быстро и беспроблемно, если убрать засор в ванне, раковине или душе с помощью подручных средств – пищевой соды, уксуса и кипятка.

Как прочистить слив

Сначала влейте кипяток в канализацию. Затем всыпьте около стакана пищевой соды. Влейте стакан уксуса. Оставьте минимум на 30 минут. Снова влейте кипяток. Спустите воду с крана в слив, вы увидите, что засор исчез (как и неприятных запах, исходящий от канализации).

Пищевая сода и уксус – натуральные альтернативы химикатам, которые помогают решить проблему с заблокированным стоком. Когда вы добавляете уксус в пищевую соду, то получаете бурную химическую реакцию, которая способна прорвать засор.

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