Все, что нужно знать при выборе гардероба своей мечты

„Люди часто просят совета при покупке гардероба, потому что не знают, с чего начать и как найти решение, соответствующее их потребностям и цене. Слишком маленький шкаф часто выбирают из опасения, что большой займет всю комнату. Но на деле происходит наоборот – нехватка места для хранения создает в комнате беспорядок. Если предметы одежды находят свое место на разных поверхностях, будь то стол или спинка стула, комната сразу становится зрительно меньше. Поэтому не стоит бояться больших решений для хранения, занимающих максимум места на стене. Помогая вещам найти свое место, освобождается пространство в комнате“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии. Дизайнер интерьеров делится тремя советами по поиску правильного решения для хранения одежды.

1. Измерьте, сколько места у вас есть для шкафа

„Во-первых, вы должны обозначить место, где вы хотите разместить свой шкаф или гардеробную систему, и измерить, сколько места для него есть. Вы должны измерить как высоту, так и глубину, чтобы точно знать, какой шкаф поместится в комнате. Необходимо учитывать все особенности помещения, включая ниши или наклонные потолки, а также препятствия на стенах, такие как радиаторы и розетки. Если вы хотите шкаф с распашными дверцами, убедитесь, что перед шкафом достаточно места, чтобы дверцы могли полностью открываться“, — пояснил дизайнер интерьеров. Чтобы лучше визуализировать планировку и размер желаемого шкафа, Кастро рекомендует нарисовать контур шкафа на стене малярным скотчем.

Однако, если пространство, используемое для гардероба, нестандартно или вы мечтаете о шкафе во всю стену – подходящим решением может стать модульная система хранения, которую легко создать в соответствии с потребностями и планировкой помещения, комбинируя каркасы разной высоты и глубины. В то же время стандартный шкаф идеален для тех, кому для хранения одежды нужен только один отдельный предмет мебели.

2. Решите, какое решение для гардероба вы хотите