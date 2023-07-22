После картошки и огурцов в больницу на „скорой“?! Все, что нужно знать о зеленом картофеле и горьких огурцах(2)
Позеленевший картофель и горькие огурцы нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не класть на тарелку! Парацельс, отец современной фармакологии, говорил: „Все – яд и все – лекарство, то и другое определяет доза“. Ведь многие безобидные растения при неправильном употреблении могут оказаться ядовитыми и нанести вред здоровью человека, пишет Delfi Dom&Sad.
Например, молодые стебли ревеня съедобны, но употребление большого количества свежих листьев ревеня связывают с детской смертностью. Содержащиеся в них щавелевая кислота и антрахиноны сильно влияют на нормальный обмен веществ в организме. Точно так же щавель и заячья капуста при употреблении в больших количествах могут представлять опасность для здоровья. Поэтому очень важно знать, что, как и в каком количестве употреблять.