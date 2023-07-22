После картошки и огурцов в больницу на „скорой“?! Все, что нужно знать о зеленом картофеле и горьких огурцах

Например, молодые стебли ревеня съедобны, но употребление большого количества свежих листьев ревеня связывают с детской смертностью. Содержащиеся в них щавелевая кислота и антрахиноны сильно влияют на нормальный обмен веществ в организме. Точно так же щавель и заячья капуста при употреблении в больших количествах могут представлять опасность для здоровья. Поэтому очень важно знать, что, как и в каком количестве употреблять.