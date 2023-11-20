Поставьте этот цветок на подоконник: про конденсат больше не вспомните

В случае, если в доме нет осушителя воздуха, уместны будут народные средства. Одно из них — использовать комнатные растения в качестве поглотителей влаги.

Пожалуй, это самый простой метод борьбы с конденсатом. Достаточно просто разместить на подоконниках растения, которые от природы обладают влагопоглощающими свойствами.

Самое популярное из таких растений — хлорофитум. Этот цветок еще называют „растение-паук“ и „семейное счастье“. Хлорофитум неприхотливый и очень простой в уходе цветок. Он прекрасно растет даже в доме у тех, кто совсем не имеет опыта в цветоводстве и забывает поливать цветы.

Хлорофитум рекомендуют держать в спальне, кухне или даже ванной. То есть в помещениях, где собирается больше всего влаги. Уже спустя пару дней после появления цветка уровень влаги в комнате нормализуется и конденсат исчезнет.