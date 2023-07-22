Кухонный предмет, вызывающий 13 смертельных заболеваний

Находящиеся на полотенце микроорганизмы могут стать причиной развития инфекции дыхательных путей, кожной инфекции, инфекции мочевыводящих путей, сердечной инфекции, глазной инфекции, легочной инфекции и многих других смертельно опасных недугов.

По словам Фристоун, основная причина появления такого количества болезнетворных микробов заключается в том, что полотенца впитывают много влаги, а затем остаются лежать где-нибудь в углу мокрыми и скомканными. Именно постоянная сырость формирует идеальную среду для развития целых колоний бактерий.