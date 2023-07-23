Полезные советы
23.07.2023, 21:29

Этого делать никогда нельзя: как повседневная привычка „убивает“ ваш телефон

 
ФОТО: Karlis Dambrans | Shutterstock

Существует масса повседневных привычек, которые могут наносить вред смартфону и одна из них — класть телефон возле включенного ноутбука. Это может быть опасно для обоих устройств, пишет Telegraf со ссылкой на ITechua.

Специалисты советует держать смартфон и ноутбук подальше друг от друга, и на это есть сразу несколько причин. Во-первых, телефон является приемником-передатчиком, взаимодействующим с базовыми станциями. Он в свою очередь отслеживает станционный сигнал и периодически излучает мощный сигнал со станцией. В то же время в ноутбуках антенны, такие как Wi-Fi и Bluetooth, мощность которых меньше. Когда смартфон находится рядом со включенным ноутбуком, происходит детектирование электрических колебаний сигналов. Так, за несколько секунд до входящего вызова появляются помехи.

Кроме того, устройство в таком случае быстрее теряет заряд. В связи с этим рекомендуется держать телефон от ноутбука на расстоянии минимум одного метра. Такое же правило распространяется и на планшеты.

В то же время смартфон может навредить и ноутбуку, так как он оказывает на него дополнительное электромагнитное воздействие. Находящийся рядом с мобильным телефонов ноутбук будет поглощать больше энергии. Это со временем приведет к помехам и некорректному функционированию устройства.

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