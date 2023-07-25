33 контейнера: отвечаем на вопросы о сортировке мусора

За нарушение предписания об обращении с отходами частному лицу может быть назначен штраф в размере до 200 штрафных единиц (1 штрафная единица составляет 4 евро).

Содержимое контейнеров выборочно проверяют работники предприятия по вывозу отходов, а также городской специалист по надзору.

4. Как выявляют нарушения в сортировке мусора?

Согласно действующему в Таллинне предписанию об обращении с отходами, помещение биоотходов в контейнер для смешанных бытовых отходов даже в незначительном количестве запрещено.

3. Если биоотходы по большей части сортируют, но иногда частично выбрасывают в общий контейнер, это нарушение? Например, в мусорное ведро попадают очистки от овощей.

Во избежание загрязнения можно заказать у предприятия, которое осуществляет вывоз мусора, мешок-вкладыш из биоразлагаемого материала, который устанавливают после каждого опорожнения контейнера.

Если контейнер для биоотходов начинает издавать неприятный запах, следует заказать более частый вывоз биоотходов.

2. Если использовать мусорное ведро без пакета и выносить его, как это делали раньше, то в контейнере для мусора будет постоянно грязь. Летом все это быстро повлечет за собой неприятные ароматы, остатки будут присыхать к стенкам. Что делать в этой ситуации?

Сбор биологических отходов в биоразлагаемые пакеты не является обязательным. Если человек не желает собирать отходы прямо в ведро, в качестве альтернативы можно использовать бумажный пакет или газету.

В отделе экономики замкнутого цикла городской службы предпринимательства сообщают, что город не планирует проведение кампании по бесплатному распределению пакетов для биоотходов.

В контейнер для биоразлагаемых отходов нельзя складывать не подходящие для компоста отходы, в частности выбрасывать отходы разрешается только в пакете из бумаги или иного биоразлагаемого материала. В полиэтиленовых пакетах – нельзя.

1. У пенсионеров на счету каждый цент, а покупка биоразлагаемых пакетов для мусора – хоть и небольшие, но дополнительные расходы. Планирует ли Таллинн выдавать такие пакеты бесплатно?

Жильцы домов, расположенных на соседних земельных участках, могут совместно использовать контейнеры для отходов, для этого необходимо заключить договор об использовании общего контейнера и договориться о том, кто будет заключать договор с перевозчиком отходов и как будет производиться оплата за услуги по опорожнению контейнера.

9. Можно ли в частном доме собирать биомусор совместно с соседями, чтобы не заказывать каждому по контейнеру и не платить за вывоз?

Поскольку сортировка упаковки, бумаги и картона преимущественно бесплатна, а вывоз биоотходов как минимум в два раза дешевле, чем вывоз смешанных отходов, сортировка отходов поможет сэкономить деньги и позаботиться об окружающей среде.

8. Можно ли сэкономить?

В случае недвижимости, в которой пищевые отходы преобразуются в компост на месте, можно опустошать контейнер для смешанных отходов один раз в восемь недель. В случае недвижимости, в которой пищевые отходы преобразуются в компост на месте, а также заключен договор о раздельном вывозе упаковки, можно опустошать контейнер для смешанных отходов один раз в 12 недель.

Опорожнять контейнер с биоразлагаемыми отходами необходимо с такой частотой, которая позволяет предотвратить его переполнение, появление запаха и вредителей, а также загрязнение окрестностей, но не реже чем один раз в две недели. С каждым контейнером для сбора отходов можно при желании бесплатно получить 7-литровый сосуд для сбора бытовых отходов для домашней кухни.

7. Как часто должны вывозить мусор из контейнеров?

В соответствии с этим каждый житель у себя дома организует сортировку отходов наиболее удобным для себя способом.

Также рекомендуется установить контейнер для сбора упаковки, поскольку это поможет значительно снизить количество смешанных отходов, что в свою очередь позволит заказывать вывоз такого типа отходов реже, а значит – экономить на оплате этой услуги.

Количество контейнеров для отходов для конкретного дома зависит от количества квартир. Если в доме три квартиры и более, обязательно должны быть контейнеры для смешанных бытовых и биологических отходов. Если в доме не менее пяти квартир, должен быть также контейнер для бумаги и картона.

6. Если взять обычную маленькую квартиру, где нет балкона или дополнительного места под несколько мусорных ведер, какой минимум сортировки отходов можно соблюсти?

Выбрасываемые в контейнер с упаковкой упаковочные отходы должны быть пустыми и по возможности чистыми от продуктов питания и прочих остатков. Тщательно мыть упаковку не требуется: при необходимости достаточно ее ополоснуть. Если ополаскивание не позволяет очистить упаковку от продуктов питания, ее следует выбросить в контейнер со смешанными бытовыми отходами.

При отсутствии контейнеров для стеклянной упаковки и упаковки из картона и бумаги упаковку из других упомянутых выше материалов можно выбрасывать в контейнер с пластиковой, металлической упаковкой и упаковкой тетрапак.

В какой контейнер следует выбрасывать упаковку?

NB: Если вы получили компостер от властей Таллинна в сентябре 2022 года, запрашивать отдельное согласие не требуется: ваши данные уже есть в системе.

Запросить согласие на компостирование можно на сайте реестра владельцев отходов – evald.ee/tallinn/app/jaatmekaitlus/ . К ходатайству нужно приложить фотографию своего контейнера для компоста. Условием дачи согласия является возможность использования образующегося компоста на месте. Районная управа дает согласие в течение 30 дней. Если вы не можете воспользоваться реестром владельцев отходов г. Таллинна, следует обратиться в районную управу с подписанным ходатайством, к которому нужно приложить фотографию используемого контейнера для компоста.

Как получить разрешение на компостирование отходов?

В порядке исключения ходатайствовать об освобождении от обязанности использовать контейнер могут дома для одной или двух семей, бокс рядного дома, зарегистрированный в качестве дома для одной семьи, а также объекты жилой недвижимости с числом квартир до двух, которые компостируют кухонные и столовые отходы на месте в закрытом контейнере для компоста (закрытый со всех сторон ящик, подходящий для круглогодичного использования) и получили для этого согласие управы своего района.

10. Если в доме практически не остается биотходов, потому что все используется рационально, можно все-таки отказаться от использования контейнера для биомусора?

Использование общего контейнера необходимо согласовать с Центром стратегического управления Таллинна и районной управой по месту жительства.

Начиная с 2023 года часть собранных в городе Таллинне биоотходов также направляется на принадлежащий фирме OÜ EKT Ecobio завод, находящийся в городе Маарду и занимающийся производством биогаза. На данном заводе из биоотходов получают биогаз, который в последствии можно использовать в качестве топлива, например, для заправки городских автобусов. Сертифицированные остатки брожения можно использовать, например, для удобрения полей или при озеленении.

Собранные в Таллинне биоотходы направляются на компостирование в Таллиннский центр повторного использования отходов. Произведенный там сертифицированный компост можно приобрести на месте, а также в строительных и садовых магазинах. Компостирование само по себе – природный процесс, в ходе которого при помощи организмов, например, бактерий, грибов, дождевых червей, образуется компост. Он полезен в качестве удобрения: содержит необходимые для роста растений вещества и увеличивает рыхлость почвы.

Что происходит с биоотходами дальше?

если вопреки усилиям обработчика отходов биоразлагаемый мусор окажется на свалке, это приведет к образованию свалочного газа и натечной воды.

биоразлагаемые отходы могут затруднить переработку отходов или уменьшить их теплотворную способность (снижается эффективность устройств для сжигания);

биоразлагаемый материал как ресурс не будет использован максимально эффективно;

Выбрасывание биоразлагаемого мусора вместе со смешанными бытовыми отходами имеет три негативных последствия:

Раздельный сбор биоотходов, а также их компостирование или получение из них биогаза способствует экологически чистому обращению с ними, восстановлению естественного круговорота вещей и уменьшению негативного влияния свалок на окружающую среду.

В контейнер для сбора упаковки нельзя выбрасывать упаковку с едой, пластмассовые игрушки, упаковку, содержащую опасные вещества (например, упаковку от бытовой химии, клея, краски и растворителя), аэрозольную упаковку, оконное и листовое стекло, лампочки, подгузники, зеркальное стекло, посуду из стекла и керамики, использованную картонную посуду и стаканчики, фольгированную и копировальную бумагу.

Садовые отходы и отходы озеленения компостируйте во дворе дома или передавайте на городскую станцию приема отходов, откуда отходы будут направлены на компостирование, а ветки, например, на производство щепы.

Что можно и нельзя выбрасывать в контейнер для смешанных отходов?

Можно:

жирную и плохо очищаемую упаковку (например, коробка от пиццы);

грязные и рваные (т. е. непригодные для повторного использования) предметы одежды, обувь, мягкие детские игрушки;

крупные кости, образующиеся в качестве пищевых отходов;

пищевые добавки и витамины;

косметику;

подгузники, гигиенические прокладки, тампоны;

упакованный сметенный мусор и наполнитель для кошачьего туалета;

компакт-диски;

пустые/сломанные шариковые ручки, канцелярские скрепки;

лампы накаливания;

остывший пепел;

окурки;

использованную бумажную посуду;

осколки стекла и зеркала;

сломанную посуду (кастрюли, сковороды, тарелки и т. д.).

Нельзя:

биологические, в т. ч. жидкие отходы;

чистую упаковку;

чистую бумагу и картон;

лекарства (отнесите их в аптеку);

батарейки и аккумуляторы (отнесите в торговую точку или в контейнер для сбора);

мелкую электронику (отнесите в торговую точку);

электронные сигареты (отнесите в торговую точку);

огнеопасные и взрывоопасные отходы;

отходы от туалета;

осадок из приемного колодца;

строительные отходы;

вещества и предметы, которые могут представлять опасность для лиц, обслуживающих мусорные контейнеры, перевозчиков отходов или других людей.

Что можно и что нельзя выбрасывать в контейнер для биоотходов?

Можно:

отходы продуктов питания, например, мясные и рыбные отходы, овощи и фрукты (в т. ч. их очистки), хлеб, булку, полуфабрикаты, выпечку и кондитерские изделия, сыр, сливочное масло и маргарин, а также прочие твердые пищевые отходы;

бумажные полотенца, салфетки и фильтры, кофейную гущу;

комнатные растения и срезанные цветы;

чайные пакетики, если они на 100% изготовлены из биоразлагаемых материалов.

Нельзя: