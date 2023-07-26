Дизайнер интерьера рассказала, как подготовить квартиру к сдаче

Об этом „Газете.Ru“ рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера мебельной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

„Я рекомендую оформить квартиру для сдачи в минималистичном стиле. Это позволит будущим временным жильцам обустроить ее по собственному вкусу и не потребует особенных финансовых затрат от хозяев. Спокойные светлые оттенки, как правило, подходят всем, и с ними проще всего работать, преображая интерьер под личные нужды и стилевые предпочтения“, — посоветовала она.

По мнению дизайнера, оптимальным решением для квартиры под сдачу является использование в интерьере антивандальных покрытий.

„При подготовке квартиры под сдачу советую обратить внимание на такие приемы, как плитка или кварцвинил для пола и покраска для стен. Эти решения позволят легко и быстро обновлять интерьер помещения для каждого нового арендатора и сохранят ремонт в надлежащем состоянии дольше. Кроме того, такая отделка подойдет квартирантам с животными и упростит устранение мелких повреждений“, — объяснила она.

Мебель для квартиры под аренду Вероника Антелава посоветовала выбирать качественную и многофункциональную.

„Редкие жильцы должным образом относятся к арендным квартирам и их наполнению. Я рекомендую купить функциональные предметы из прочных и долговечных материалов, чтобы не приходилось регулярно вкладываться в покупку новых. Минимальный набор такой мебели — диван-кровать, добротный кухонный гарнитур, а также эргономичная гардеробная система“, — уточнила она.