Миссия невыполнима? Как создать стильный вневременной интерьер

Каков средний cрок жизни интерьерного тренда? Или как долго будут в моде мрамор или гранит? Ни один эксперт по ­интерьеру не может точно ответить на такие вопросы, но общее правило заключается в том, что чем проще тренд, тем дольше он задержится.

Датские ученые отмечают, что в целом тренды сегодня задерживаются существенно меньше, чем это было годы или десятилетия назад. Причина в том, что из-за обилия контента в цифровом мире дизайнерские концепции быстро пресыщают, а новые идеи буквально наступают на пятки. Так, еще несколько лет назад суперхитами были яркие акцентные стены, расписанные меловыми красками в стиле шебби-шик бабушкины комоды, садовая мебель из европоддонов и рустикальный стиль, ну а сейчас эти явления давно ушли в прошлое. И бархатные стулья с блестящими золотыми ножками, которые вдруг заполонили страницы интерьерных журналов и прилавки магазинов, уже успели смениться более натуральными и скромными вариантами.

Идти в ногу с трендами – это непрерывный процесс. И следуя нынешнему сверхбыстрому жизненному циклу трендов, нужно постоянно обновлять интерьер. Если вам кажется слишком сложным ориентироваться во все этой суматохе, то стоит думать практичнее и исходить из более классических линий. К тому же на фоне нынешнего зеленого поворота ощутимо заметно, что дизайн стал более самокритичным и трендами становятся предметы с вневременной эстетикой – натуральное дерево, вдохновленные классическим интерьером формы и максимально нейтральный колорит.

Советами о том, какие непреходящие цвета, материалы и формы стоит использовать, делится архитектор по интерьеру Анита Карма:

Любой интерьер начинается с экстерьера: архитектурное решение и стиль здания во многом диктуют интерьер, так что оформляя внутренние помещения, стоит иметь в виду внешний вид дома.

Если это, например, частный дом в югендстиле, то ультрамодный минималистичный дизайн интерьера для него не подходит. Так же как для высотного дома в центре города неуместен интерьер в стиле многовековой усадьбы.