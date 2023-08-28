Миссия невыполнима? Как создать стильный вневременной интерьер(1)
Желание создать интерьер, который будет смотреться свежо и стильно и через пять, и через десять лет, в силу разнообразия существующих стилей и практически параллельных реальностей может показаться почти невыполнимым. И все же, хотя актуальные тренды быстро сменяют друг друга, к счастью, есть элементы интерьера, что выглядят современно независимо от того, какой на дворе сезон или даже год, пишет журнал JANA Luxury.
Каков средний cрок жизни интерьерного тренда? Или как долго будут в моде мрамор или гранит? Ни один эксперт по интерьеру не может точно ответить на такие вопросы, но общее правило заключается в том, что чем проще тренд, тем дольше он задержится.
Датские ученые отмечают, что в целом тренды сегодня задерживаются существенно меньше, чем это было годы или десятилетия назад. Причина в том, что из-за обилия контента в цифровом мире дизайнерские концепции быстро пресыщают, а новые идеи буквально наступают на пятки. Так, еще несколько лет назад суперхитами были яркие акцентные стены, расписанные меловыми красками в стиле шебби-шик бабушкины комоды, садовая мебель из европоддонов и рустикальный стиль, ну а сейчас эти явления давно ушли в прошлое. И бархатные стулья с блестящими золотыми ножками, которые вдруг заполонили страницы интерьерных журналов и прилавки магазинов, уже успели смениться более натуральными и скромными вариантами.
Идти в ногу с трендами – это непрерывный процесс. И следуя нынешнему сверхбыстрому жизненному циклу трендов, нужно постоянно обновлять интерьер. Если вам кажется слишком сложным ориентироваться во все этой суматохе, то стоит думать практичнее и исходить из более классических линий. К тому же на фоне нынешнего зеленого поворота ощутимо заметно, что дизайн стал более самокритичным и трендами становятся предметы с вневременной эстетикой – натуральное дерево, вдохновленные классическим интерьером формы и максимально нейтральный колорит.
Советами о том, какие непреходящие цвета, материалы и формы стоит использовать, делится архитектор по интерьеру Анита Карма:
Любой интерьер начинается с экстерьера: архитектурное решение и стиль здания во многом диктуют интерьер, так что оформляя внутренние помещения, стоит иметь в виду внешний вид дома.
Если это, например, частный дом в югендстиле, то ультрамодный минималистичный дизайн интерьера для него не подходит. Так же как для высотного дома в центре города неуместен интерьер в стиле многовековой усадьбы.
И, конечно, каждый дом отражает стиль его обитателей. Поэтому важно создать симбиоз характера дома, его обитателей и интерьера, который будет выглядеть свежо долгие годы.
В современном доме выглядят вне времени:
Зеркальные поверхности – они могут быть во всю стену и в качестве небольших элементов, например диванного столика
Стекло – чтобы сделать помещение еще просторнее, одна из стен, часть стены или дверь могут быть из стекла
Хорошо продуманный план освещения, он создает уютное и качественное освещение
Функциональная и минималистичная мебель – безделушки не на виду, как можно больше чистых поверхностей, отделка шкафов в тон стен
Декоративные элементы – тут стоит придерживаться принципа „меньше да лучше“
В старом деревянном доме выглядят вне времени:
Натуральные, ломаные цвета – белый цвет яичной скорлупы, песочный бежевый, для более смелых также цвета зрелой осени
Историческая мебель – вся мебель, конечно, необязательно должна быть антикварной, но общую картину можно задать несколькими предметами: это может быть, скажем, комод или письменный стол, которые будут функциональными и подчеркнут исторический дух дома
Узоры и ткани – большой ковер под обеденным столом, шторы из красивой ткани и множество подушек на диване всегда выглядят стильно и вне времени
Декоративные элементы – свечи, цветы и картины на стенах добавляют уюта
Светильники с диммером – атмосферное освещение прекрасно работает как вечером, так и днем.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Новый осенний номер журнала выйдет из печати 24 октября. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.
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