Как избавиться от сырости и плесени в доме: эти растения справятся в кратчайшие сроки

Чтобы предотвратить появление плесени и защитить свое здоровье, разместите эти растения по всему дому, даже в ванной, что уменьшит появление грибка на стенах.

Как избавиться от сырости и плесени в доме

Аспарагус

Они впитывают влагу при размещении в ванной комнате. Это многолетние и кустистые растения. Поддерживайте температуру от 7° до 25°, потому что несколько градусов ниже могут убить его. Этим растениям нужно минимум света, но будьте осторожны, никаких прямых солнечных лучей.

Бегонии

Это очень красочные растения, прекрасно подходящие для любой комнаты дома. Будьте осторожны, не оставляйте их на морозе. Поддерживайте более или менее постоянную температуру, потому что бегонии ненавидят слишком низкие температуры. Их можно разместить где угодно, в том числе и на кухне.

Аспидистры

Это растения, которые помогут вам поглотить всю влажность в вашем доме. За ними очень легко ухаживать, если у вас не так много времени, чтобы заботиться о них.