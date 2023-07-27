7 маленьких деталей, которые сделают вашу ванную комнату визуально дороже

1. Детали, подобранные в тон

Смесители, светильники, рама для зеркала, мебельные ручки — чем больше подобных деталей удастся подобрать в одном оттенке, тем продуманнее и утонченнее будет выглядеть интерьер.

Выбирайте такой объединяющий цвет, в котором легко найти разные предметы. Если хромированные поверхности кажутся скучными, обратите внимание на черные или золотистые.

2. Светильник на уровне зеркала

Дорогой интерьер легко отличить от бюджетного по сложности освещения комнаты. Чтобы создать элегантное пространство, дополните потолочные точечные светильники локальными источниками света.

Самый простой прием — повесить бра на длинном шнуре на уровне зеркала над раковиной. Это не только красиво, но и практично — с дополнительной подсветкой удобнее наносить макияж и ухаживать за лицом.

3. Пару предметов декора

Еще один признак дизайнерского интерьера — использование декора, который добавляет эстетики и не выполняет практических функций.

На небольшой площади ванной комнаты его не нужно много, хватит пары свечей оригинальной формы, подноса с ароматизатором, миниатюрной вазочки с зелеными ветвями.

Конечно, для того чтобы декор органично смотрелся, придется продумать закрытую систему хранения, в которой поместятся все бытовые предметы, а также ввести в привычку регулярные мини-уборки и сеансы расхламления.

4. Акцентные цвета

Бюджетный интерьер можно определить по палитре. Те, кто делают ремонт самостоятельно, часто боятся совершить ошибки, поэтому придерживаются безопасной нейтральной белой или бежевой гаммы. Дизайнеры же смелее работают с цветом, в их проектах легко найти акцентные стены и яркие аксессуары.

Изучите цветовой круг и подберите 2-3 насыщенных оттенка для своей ванной, чтобы она выглядела интереснее. И для этого не нужно затевать ремонт — можно использовать яркие цвета локально: например, в текстиле или некоторых аксессуарах.

5. Крупное зеркало