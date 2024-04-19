Семь маленьких деталей, которые сделают вашу ванную комнату визуально дороже(2)
Красивые аксессуары для хранения, светильник на уровне зеркала и другие штрихи, которые выведут интерьер ванной комнаты на новый уровень, пишет IVD.ru.
1. Детали, подобранные в тон
Смесители, светильники, рама для зеркала, мебельные ручки — чем больше подобных деталей удастся подобрать в одном оттенке, тем продуманнее и утонченнее будет выглядеть интерьер.
Выбирайте такой объединяющий цвет, в котором легко найти разные предметы. Если хромированные поверхности кажутся скучными, обратите внимание на черные или золотистые.
2. Светильник на уровне зеркала
Дорогой интерьер легко отличить от бюджетного по сложности освещения комнаты. Чтобы создать элегантное пространство, дополните потолочные точечные светильники локальными источниками света.
Самый простой прием — повесить бра на длинном шнуре на уровне зеркала над раковиной. Это не только красиво, но и практично — с дополнительной подсветкой удобнее наносить макияж и ухаживать за лицом.
3. Пару предметов декора
Еще один признак дизайнерского интерьера — использование декора, который добавляет эстетики и не выполняет практических функций.
На небольшой площади ванной комнаты его не нужно много, хватит пары свечей оригинальной формы, подноса с ароматизатором, миниатюрной вазочки с зелеными ветвями.
Конечно, для того чтобы декор органично смотрелся, придется продумать закрытую систему хранения, в которой поместятся все бытовые предметы, а также ввести в привычку регулярные мини-уборки и сеансы расхламления.
4. Акцентные цвета
Бюджетный интерьер можно определить по палитре. Те, кто делают ремонт самостоятельно, часто боятся совершить ошибки, поэтому придерживаются безопасной нейтральной белой или бежевой гаммы. Дизайнеры же смелее работают с цветом, в их проектах легко найти акцентные стены и яркие аксессуары.
Изучите цветовой круг и подберите 2-3 насыщенных оттенка для своей ванной, чтобы она выглядела интереснее. И для этого не нужно затевать ремонт — можно использовать яркие цвета локально: например, в текстиле или некоторых аксессуарах.
5. Крупное зеркало
Крупное зеркало смотрится дороже маленького, а заодно визуально расширяет пространство — для санузла это всегда актуально. Поэтому дизайнеры в своих проектах подбирают крупные зеркала: как минималистичные, так и необычных форм.
Смело вешайте в ванную модель в форме изогнутой капли или узкое прямоугольное зеркало от пола до потолка. Получится интересно, смело, а главное — удобно.
6. Детали в винтажном стиле
Еще один способ добавить глубины интерьеру ванной — использовать несколько деталей в винтажном стиле. Например, металлические позолоченные смесители, которые нужно крутить, чтобы открыть воду, или массивную металлическая лейка для душа.
Подойдут также светильники и декор. Важно, чтобы эти мелочи перекликались с интерьером в целом.
А если в ванной комнате есть окно, можно дополнить его текстильными занавесками вместо современных рулонных штор.
7. Аксессуары для хранения
Самый простой и бюджетный прием, который сразу делает любую ванную комнату визуально дороже, — стильные контейнеры и бутылочки для хранения мыла, шампуней, геля для душа. Подбирайте их в цвет уже имеющимся элементам дизайна.
Если вы используете много разнообразных продуктов, сразу ищите упаковки без подписей, чтобы можно было распечатать и наклеить собственные этикетки.