Полезные советы
28.07.2023, 12:07

В доме снова станет чисто: как сделать анти-пыль из недорогого ингредиента

 
ФОТО: Yuganov Konstantin | Shutterstock

Уборка — это несомненно необходимая процедура, однако далеко не приятная. Чтобы уменьшить объем работы по дому, приходится использовать различные уловки и хитрости. В частности, протирание пыли может легко вызвать раздражение и плохое настроение, пишет Telegraf со ссылкой на cpykami.

Пыль всегда оседает на мебели, особенно заметно это на темных поверхностях. Чтобы уменьшить оседание пыли на мебели, приготовьте эффективный спрей — анти-пыль на основе кондиционера для волос.

Как сделать спрей для удаления пыли

К 200 миллилитров воды добавьте 2-3 маленьких капли кондиционера для волос. Перемешайте содержимое и перелейте в бутылку с распылителем. Затем, используя эту смесь, протрите пыль в вашем доме. Благодаря особому составу кондиционера для волос, пыль как будто скользит с поверхностей мебели и меньше оседает на них.

В результате вам будет достаточно лишь пропылесосить в доме.

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