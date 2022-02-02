В доме снова станет чисто: как сделать анти-пыль из недорогого ингредиента

Пыль всегда оседает на мебели, особенно заметно это на темных поверхностях. Чтобы уменьшить оседание пыли на мебели, приготовьте эффективный спрей — анти-пыль на основе кондиционера для волос.

Как сделать спрей для удаления пыли

К 200 миллилитров воды добавьте 2-3 маленьких капли кондиционера для волос. Перемешайте содержимое и перелейте в бутылку с распылителем. Затем, используя эту смесь, протрите пыль в вашем доме. Благодаря особому составу кондиционера для волос, пыль как будто скользит с поверхностей мебели и меньше оседает на них.