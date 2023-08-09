09.08.2023, 12:57
Обязательно сделайте это с клубникой в августе: урожай некуда будет складывать
Правильный полив
Поливать клубнику в августе нужно как минимум 2 раза в неделю. В не очень жаркую погоду можно опрыскивать листья.
Удаление больных листьев
Если на листьях появились пятна и повреждения, нужно провести обрезку. Аккуратно удалите поврежденные листики, оставив только 3-4 здоровых на вид. Это поможет обновить зеленую массу.
Подкормка и профилактика от вредителей
Важным этапом ухода за клубникой в августе является подкормка и обработка от вредителей. Можно применить настой из луковой шелухи. Залейте 200 г луковой шелухи ведром воды и оставьте на 3-4 дня. Затем этим настоем полейте растения с помощью лейки.
Кроме того, внесите под кусты компост или перегной.