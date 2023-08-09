Обязательно сделайте это с клубникой в августе: урожай некуда будет складывать

Правильный полив

Поливать клубнику в августе нужно как минимум 2 раза в неделю. В не очень жаркую погоду можно опрыскивать листья.

Удаление больных листьев

Если на листьях появились пятна и повреждения, нужно провести обрезку. Аккуратно удалите поврежденные листики, оставив только 3-4 здоровых на вид. Это поможет обновить зеленую массу.

Подкормка и профилактика от вредителей

Важным этапом ухода за клубникой в августе является подкормка и обработка от вредителей. Можно применить настой из луковой шелухи. Залейте 200 г луковой шелухи ведром воды и оставьте на 3-4 дня. Затем этим настоем полейте растения с помощью лейки.

Кроме того, внесите под кусты компост или перегной.