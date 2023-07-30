СОВЕТЫ | Как получить от бассейна на даче максимум удовольствия и минимум проблем?

По его словам, прежде чем покупать бассейн, нужно тщательно выбрать место: потребуется твердая ровная поверхность, желательно на солнечной стороне, подальше от деревьев и построек. На склоне садовый бассейн устанавливать нельзя, иначе давление будет распределяться по стенкам вашего „водоема“ неравномерно, что грозит аварией.

Если для „лягушатника“ достаточно 10-литрового ведра, это не станет проблемой, даже если воды на участке пока еще и вовсе нет. Но для заполнения модели для взрослых, рассчитанной на тысячи литров, понадобится скважина или водопровод.

Объем бассейна и его размер в немалой степени зависят от того, какой источник воды для него запланирован и какое количество людей, в том числе – и какого возраста, одновременно будет там плескаться.

Надувные бассейны держат форму за счет заполненных воздухом валиков и давления воды на стенки. Такая чаша при помощи насоса легко надувается и сдувается. Высота моделей, как правило, не превышает 90 см, а если учесть, что до краев такой бассейн наполнять нельзя, высота уровня воды составит не более 80 см. Чаще всего у надувных бассейнов – круглая, реже овальная или прямоугольная форма.

Каркасный бассейн – это чаша из плотного армированного ПВХ, форма которой поддерживается надежным каркасом из металлических труб. Конструкция полностью разборная, однако сборка требует сноровки. По форме такие бассейны бывают круглыми, овальными и прямоугольными и различаются по объему и размеру. Выбор вариантов огромен, и всегда можно подобрать оптимальный для своего участка.

В строительных, садовых и спортивных магазинах сегодня предлагают широкий выбор надувных и каркасных моделей бассейнов. Главные их плюсы – мобильность, простота монтажа и возможность найти приемлемое ценовое предложение.

Когда на солнышке поблескивает вода, а довольное чадо, хохоча, поднимает брызги, самое большое желание взрослого – тоже забраться в воду и от души насладиться купанием. Не стоит отказывать себе в этом удовольствии!

Уход за бассейном заключается также в удалении слизи с его стенок. Чем бассейн меньше, тем быстрей она появляется. Бороться со слизью помогают специальные фильтры, через которых постоянно перегоняется вода. Эти фильтры требуют периодической замены очистных картриджей.

Как правило, любой тип грязи повышает уровень pH воды, поэтому его следует регулярно, не менее раза в неделю, измерять тестером. Нормальный уровень рН воды 7,0-7,4. Содержание хлора в воде должно быть 1-2,5 мг/л. Регулятор рН воды в гранулах предназначен для нормализации щелочности воды в бассейне, а также для снижения и стабилизации уровня pH.

Родители детей, которые больше всего времени проводят в бассейне летом, и люди с чувствительной кожей особенно должны следить за качеством воды, за содержанием хлора в ней и уровнем pH.

Специальное средство для уничтожения водорослей и предотвращения их роста подходит для применения с хлорсодержащими продуктами. Для постоянного обслуживания воды в бассейне требуется 100-200 мл средства на 10 м3 воды бассейна каждые 7 дней.

Медленно растворяющиеся таблетки хлора используют для эффективной дезинфекции воды в бассейне и постоянного поддержания уровня содержания хлора в вашем „водоеме“. Их используют в специальном дозаторе 1-2 раза в неделю; просто бросать таблетку в воду – нельзя.

Для первичной дезинфекции воды используют гранулы для окисления. Купаться можно уже на следующий день после их применения.

Тем, кто химию для бассейна покупает впервые, консультант рекомендует приобретать не отдельные средства, а готовые комплекты. Как правило, в комплекте химикатов есть все, что потребуется одному бассейну в течение сезона, при этом составляющие точно подходят друг другу и не вызовут нежелательных реакций. Стоимость такого набора, включающего химию и необходимые тестеры и дозаторы, – около 60 евро.

Если не принимать меры, то стоячая вода уже через несколько дней начнет портиться, а стенки бассейна станут противно-слизистыми. Чтобы не допустить этого, придется либо очень часто менять воду (а это дорого), либо использовать химикаты, которые можно приобрести и в специализированных салонах, и в строительно-садовых магазинах.

Зачем дезинфицировать воду?

В дачных условиях о безопасности купания в бассейне задумываются далеко не все, а зря. Бактерии, вирусы, грибки и водоросли быстро овладеют резервуаром, если вы не используете подходящие химические средства для ухода за бассейном. При этом они не только портят вид воды, но и представляют серьезную опасность для здоровья, особенно детского.

По данным Всемирной организации здравоохранения, купаясь в недобросовестно очищенном бассейне, можно заболеть диареей и колитом. А еще подхватить паразита по имени Giardia intestinalis – благодаря его стараниям у вас могут появиться судороги, диарея и тошнота.

Дело в том, что люди ходят босыми ногами по земле и затаскивают с собой в воду грязь, бактерии и паразитов. Вода в бассейне отнюдь не питьевая, но в рот при купании обязательно попадает, констатируют ученые. По статистике, чаще всего в надувных бассейнах дети и взрослые подхватывают кишечную палочку.

Куда девать воду?

Даже если за надувным бассейном ухаживать регулярно, воду в нем время от времени все равно приходится менять. Непродезинфицированную воду можно использовать для полива сада: она, как правило, теплая, отстоявшаяся – как раз такая нравится растениям. Однако если вода в бассейне насыщена химией, безопаснее сливать воду в канализацию, как рекомендуют производители химических средств.

Впрочем, люди экономные при нынешних ценах на воду поступают иначе.

„Я просто жду, когда на стенках начнет появляться налет, водоросли. Если в воде есть жизнь, значит, она уже не мертвая, химия распалась или испарилась, и я поливаю этой водой цветы и живую изгородь“, – написала в одной из соцсетей дачница Марина.

Закрытие сезона

В конце купального сезона воду из бассейна следует слить, а сам бассейн тщательно вымыть и так же тщательно высушить, чтобы не появилась плесень.