Как избавиться от муравьев, атаковавших розы: поможет „копеечное“ средство из аптечки

В материале OBOZREVATEL рассказали, как с помощью простого „копеечного“ средства, которое, пожалуй, найдется в любой аптечке, можно сделать раствор, способный отпугнуть вредителей.

Как бороться с муравьями на розах

Эти насекомые способны нанести вред цветам, в частности заразить их грибковыми инфекциями, например, тля истощает кусты, „высасывая“ из растения питательные вещества. А вот муравьи, разрыхляя почву, могут повредить корневую систему роз, из-за чего она станет поглощать меньше воды.

Чтобы спасти розы, рекомендуется приготовить в домашних условиях простой раствор на основе нашатырного спирта. Достаточно взять емкость, добавить в нее 10 л воды и 10 мл аптечного средства. Тщательно перемешайте компоненты и этим раствором обрабатывайте кусты цветов два раза в день: утром и вечером.

С его помощью можно избавить розы от атак насекомых, а растение в придачу получит дополнительную подпитку азотом. В сезон рекомендуется проводить 2-3 таких обработки.