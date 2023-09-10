ФОТО | Дом с выдвижной крышей и стенами, сквозь которые можно наблюдать за жизнью вокруг

Раздвижной дом был спроектирован компанией dRMM Architects в 2009 году, сообщает Uncrate. Идея заключалась в создании такого жилого дома, который позволял бы его владельцу наслаждаться выходом на пенсию, выращивать собственные продукты, отдыхать и наслаждаться прекрасными пейзажами (в том числе и звездного неба).

Уникальность дома заключается в 20-тонном корпусе крыши и стен, установленном на рельсах, который при перемещении оказывается окруженным полностью застекленной конструкцией. Подвижная оболочка обеспечивает не только уединение и затенение летом, но и теплоизоляцию зимой – днем дом обогревается через остекленную конструкцию, а ночью сдвигающаяся деревянная оболочка эффективно сохраняет тепло, сообщается на сайте dRMM Architecys.