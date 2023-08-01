Психологический комфорт в доме: как цвет влияет на наши эмоции
Цвет играет важную роль в создании психологического комфорта в доме. Каждый оттенок спектра обладает уникальным набором эмоциональных характеристик, которые могут вызывать определенное настроение и оказывать влияние на состояние человека.
Цвет в интерьере — это наши эмоции и ощущение собственного „я“, поскольку в нем заложена способность менять представление об окружающем нас „частном“ мире. Вот некоторые из основных цветов и их воздействие на психику человека.
Красный в интерьере — это эмоциональный „взрыв“, тут крайне важен баланс, поскольку он может полностью захватить внимание и даже начать тревожить.
Белый цвет связан в нашем подсознании с началом чего-то нового, с ощущением „чистого листа“, высвобождением энергии возможностей.
Наше восприятие цвета в определенной мере носит характер много оттеночного „коктейля“. Так, голубые оттенки связаны с нашей психикой и дают эффект расслабления; идеально подходят для спален и зон отдыха.
Добавив к ним „щепотку“ желтого, создаем атмосферу радости и детства.
Зеленый — цвет гармонии, покоя и свежести. Крайне важно, что он идеально сочетается с природными материалами и может быть использован в любом помещении. Особенно этот цвет любят фактуры. Сочетание зеленых оттенков и фактурных поверхностей добавляют эмоций в интерьер и рождают желание прикоснуться, получить тактильный опыт.
Оранжевый — спорный цвет. Несомненно, его присутствие стимулирует творческое мышление и поднимает настроение; по мнению психологов способствует приливу творческих сил.
Ошибочно полагать, что можно просто взять, смешать произвольные цвета, которые вам нравятся, и сразу получить гармоничный интерьер. На самом деле это долгая, кропотливая работа. Выбор „цветового коктейля“ для интерьера — это всегда синтез цветов, материалов, семейных артефактов, фамильной истории. Не забывайте, что цвет в интерьере обладает большой силой, которой нужно уметь управлять. Он может существенно влиять на наше физическое и психологическое состояние и здоровье. Поэтому так важно при оформлении пространства учитывать свою реакцию на разные оттенки и создавать гармоничные сочетания, которые будут способствовать комфорту и благополучию, а не наоборот.