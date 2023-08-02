Финны обвиняют эстонского производителя уличных ванн в плагиате

„Время для подобного шага было выбрано конкурентом идеально“, — считает Вахур Поолак, глава компании Lingalaid OÜ из Тартумаа.

По его словам, из-за происков конкурентов Lingalaid уже понесла убытки в размере до полумиллиона евро.

До сих пор компания была достаточно успешной, продажи росли с каждым годом. В прошлом году, к примеру, оборот Lingalaid превысил 2 млн евро.

Тучи над компанией сгустились в марте прошлого года, когда финский конкурент Drop Design Pool OY официально обвинил эстонцев в копировании дизайна их уличной ванны.

Конкуренты настояли, чтобы производство уличной ванны модели Lingalaid Fjord было остановлено по решению суда.

Кроме того, эстонская компания прекратила продвижение на рынке и сбыт ванн Lingalaid Fjord до тех пор, пока суд не вынесет решение о том, является ли эстонская продукция плагиатом или нет.