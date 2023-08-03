Что делать, если батарейки сели, а новых нет: хитрый лайфхак с кусочком фольги(3)
Как напоминает Ukr.Media, алюминий, из которого производится фольга, способен отражать и поглощать радиоволны, а также проводить электричество. Это свойство становится незаменимым, когда в самый неудобный момент отказывает пульт от телевизора или другие подобные приборы, а батареек нужного размера под рукой не оказалось.
В такой ситуации на помощь придет фольга, которая поможет установить в пульт и маленькую батарейку:
Согните небольшой кусок фольги так, чтобы он поместился в зазор между батарейками и пультом.
Поместите фольгу в углубление батареи со стороны пружин.
Убедитесь, что конструкция из фольги касается металлических проводов пульта.
Вставьте батарейку в пульт дистанционного управления.
С помощью этого трюка вы можете заменить „пальчиковую“ батарейку AA так называемой „мизинчиковой“ — AAA. Это позволит решить проблему до следующего визита в магазин.