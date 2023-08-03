Полезные советы
03.08.2023, 12:52

Что делать, если батарейки сели, а новых нет: хитрый лайфхак с кусочком фольги

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ФОТО: New Africa | Shutterstock

Фольгу применяют не только на кухне для хранения продуктов и других целей — она может пригодиться, когда в уютной обстановке вы смотрели телевизор и внезапно сели батарейки в пульте, пишет Telegraf.

Как напоминает Ukr.Media, алюминий, из которого производится фольга, способен отражать и поглощать радиоволны, а также проводить электричество. Это свойство становится незаменимым, когда в самый неудобный момент отказывает пульт от телевизора или другие подобные приборы, а батареек нужного размера под рукой не оказалось.

В такой ситуации на помощь придет фольга, которая поможет установить в пульт и маленькую батарейку:

  • Согните небольшой кусок фольги так, чтобы он поместился в зазор между батарейками и пультом.

  • Поместите фольгу в углубление батареи со стороны пружин.

  • Убедитесь, что конструкция из фольги касается металлических проводов пульта.

  • Вставьте батарейку в пульт дистанционного управления.

С помощью этого трюка вы можете заменить „пальчиковую“ батарейку AA так называемой „мизинчиковой“ — AAA. Это позволит решить проблему до следующего визита в магазин.

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