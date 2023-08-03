Что делать, если батарейки сели, а новых нет: хитрый лайфхак с кусочком фольги

Как напоминает Ukr.Media, алюминий, из которого производится фольга, способен отражать и поглощать радиоволны, а также проводить электричество. Это свойство становится незаменимым, когда в самый неудобный момент отказывает пульт от телевизора или другие подобные приборы, а батареек нужного размера под рукой не оказалось.