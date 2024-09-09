Настоящая машина времени! Отреставрированная старинная вилла воскрешает золотой век бывшего курортного города

Сто лет назад в Панемуне под соснами, в излучине реки проводили лето все, чье имя между двух мировых войн было значимым в Каунасе. Семье владельцев Vila Grabyte и в советское время удалось сохранить этот дом, но возможностей достойно его содержать не хватало. Однако два года назад эта дачная вилла пробудилась от долгого сна и теперь снова представляет собой элегантный оазис красивой и безмятежной жизни столетней давности, интерьер воссоздан с помощью тщательно подобранной мебели, текстиля, произведений искусства и аксессуаров.