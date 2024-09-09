Дизайн и интерьер
09.09.2024, 21:42

Настоящая машина времени! Отреставрированная старинная вилла воскрешает золотой век бывшего курортного города

 
Текст: Сильвиа Пярманн
Фото: Сильвиа Пярманн, Vila Grabyte
Дух эпохи особенно ярко ощущается в гостиной. Роскошный бархат, много отреставрированной мебели 1920-1930-х годов, светильники – все это как по волшебству переносит на сто лет назад.
Дух эпохи особенно ярко ощущается в гостиной. Роскошный бархат, много отреставрированной мебели 1920-1930-х годов, светильники – все это как по волшебству переносит на сто лет назад.
ФОТО: Сильвиа Пярманн | Vila Grabyte

Период между двумя мировыми войнами стал временем расцвета стран Балтии, и сбылась мечта многих семей о домике с садом в пригороде большого города или в курортном городке. Vila Grabyte, с виду скромный деревянный дом с двускатной крышей, – похожие можно увидеть в Пярну, Хаапсалу, Таллинне и Риге, – воскрешает золотой век бывшего курортного города Панемуне. Сейчас Панемуне – пригород Каунаса.

Все самые интересные статьи об интерьере и архитектуре — в новом журнале „Дизайн: интерьер & архитектура“.

Сто лет назад в Панемуне под соснами, в излучине реки проводили лето все, чье имя между двух мировых войн было значимым в Каунасе. Семье владельцев Vila Grabyte и в советское время удалось сохранить этот дом, но возможностей достойно его содержать не хватало. Однако два года назад эта дачная вилла пробудилась от долгого сна и теперь снова представляет собой элегантный оазис красивой и безмятежной жизни столетней давности, интерьер воссоздан с помощью тщательно подобранной мебели, текстиля, произведений искусства и аксессуаров.

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