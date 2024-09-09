09.09.2024, 21:42
Настоящая машина времени! Отреставрированная старинная вилла воскрешает золотой век бывшего курортного города
ФОТО: | Vila Grabyte
Период между двумя мировыми войнами стал временем расцвета стран Балтии, и сбылась мечта многих семей о домике с садом в пригороде большого города или в курортном городке. Vila Grabyte, с виду скромный деревянный дом с двускатной крышей, – похожие можно увидеть в Пярну, Хаапсалу, Таллинне и Риге, – воскрешает золотой век бывшего курортного города Панемуне. Сейчас Панемуне – пригород Каунаса.
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