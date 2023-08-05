Наш сад
05.08.2023, 10:55

Пожухлые листья, неурожай и вредители: каких ошибок стоит избегать, выращивая помидоры?

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ФОТО: Radovan1 | Shutterstock

Вкус и запах магазинных помидоров не сравнится с домашними овощами, поэтому летом хочется сделать все возможное, чтобы томатная рассада хорошо себя чувствовала в саду и давала обильный урожай. „Помидоры, как и люди, могут растеряться от хорошей жизни“, — говорит Эльга Бражуне, владелица хозяйства Neslinko и коллекционер томатов с 44-летним стажем. Она объясняет, как понять, что с помидорами что-то не так и как мы чаще всего вредим посадкам, даже не подозревая об этом, пишет Delfi Dom&Sad.

По словам Бражуне, листья — самый распространенный признак того, что растению нездоровится. Но не всегда листья дают стопроцентную уверенность. На внешний вид листьев может влиять подготовка почвы, удобрения, количество используемой воды и вентиляция теплицы. Только проанализировав все эти факторы, можно точно определить, в чем проблема.

Причиной пожелтения листьев может быть не только недостаток питательных веществ, но и плохая вентиляция теплицы. „Растению не хватает воздуха, оно испытывает жажду, и поэтому листья желтеют, — объясняет Бражуне. — Возможны также ситуации, когда питательные вещества присутствуют в почве, но не усваиваются растением из-за других условий, например, из-за нехватки воды. Важно также знать кислотность или уровень pH воды. Если она сильно известковая и имеет более высокий уровень pH, то растениям труднее усваивать питательные вещества. Уровень pH должен находиться в пределах от 5,8 до 6,1, тогда питательные вещества, содержащиеся в почве, лучше всего усваиваются.

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