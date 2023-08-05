Пожухлые листья, неурожай и вредители: каких ошибок стоит избегать, выращивая помидоры?

Вкус и запах магазинных помидоров не сравнится с домашними овощами, поэтому летом хочется сделать все возможное, чтобы томатная рассада хорошо себя чувствовала в саду и давала обильный урожай. „Помидоры, как и люди, могут растеряться от хорошей жизни“, — говорит Эльга Бражуне, владелица хозяйства Neslinko и коллекционер томатов с 44-летним стажем. Она объясняет, как понять, что с помидорами что-то не так и как мы чаще всего вредим посадкам, даже не подозревая об этом, пишет Delfi Dom&Sad.