Не все об этом знают: зачем в морозильную камеру класть пищевую фольгу

В материале Sante Plus эксперты поделились лайфхаком, который поможет предотвратить намерзание льда в морозильной камере. Оказывается, достаточно использовать популярный упаковочный материал, который найдется у каждого на кухне.

Зачем в морозилку класть фольгу

В первую очередь устройство необходимо разморозить и тщательно помыть, а потом выстелить пустую морозильную камеру алюминиевой фольгой, чтобы она покрывала ее со всех сторон, в том числе полки и ящики. После этого поместите все продукты обратно.

По словам экспертов, таким образом можно сэкономить много времени и сил на уборке холодильника. Потребуется лишь периодически заменять алюминиевые листы на новые. Таким образом, удаление лишнего льда станет простой и быстрой задачей.