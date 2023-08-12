Как победить паутинного клеща в теплице и уберечь свои растения от гибели

Паутинный клещ — это один из опаснейших вредителей, который охотится на дикорастущие и даже комнатные растения, а также на овощные культуры (томаты, огурцы, баклажаны, перцы, розы, гвоздики, гладиолусы, фрезии и герберы), говорится в информационном материале Ķirbjaugu slimības un kaitēkļi, подготовленном Государственной службой по защите растений.

За год в теплице может появиться от 9 до 15 поколений, поскольку развитие вредителя от яйца до взрослого клеща занимает от 10 до 14 дней в зависимости от температуры. Вред наносят как личинки, так и взрослые клещи. Они высасывают сок из листьев, поврежденные листья желтеют и вянут, а все растение может погибнуть в течение двух-четырех недель.

Наиболее благоприятное время для развития вредителя — это когда относительная влажность воздуха составляет 45-55%, так как при более низкой влажности (25-35%) почти все яйца и большинство личинок погибают. В теплицах первые личинки появляются у дверей и окон.

Оплодотворенные самки паутинных клещей зимуют в трещинах на внутренних конструкциях теплиц, на сорняках, в почвенном субстрате и других укрытиях.

„Теплица — это шведский стол для вредителей, — поясняет Марите Гайлите, эксперт ассоциации овощеводов Latvijas dārznieks. — Они любят теплый и сухой воздух, особенно хорошо они чувствуют себя в отапливаемых теплицах, поэтому единственный вариант — повысить влажность воздуха, которая должна быть выше 85%. Паутинный клещ хитер и очень крошечен, он прячется под паутиной, где его не достанут даже химические средства. Он способен передвигаться по волоскам на листьях помидоров, не ломая их, и избегает вредных соединений, содержащихся в соке томатного листа. Он может настолько быстро захватить растения, что приходится просто очищать теплицу и дезинфицировать все вокруг“.