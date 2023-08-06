СОВЕТЫ | Как сохранить прохладу дома, когда на улице жара?
Жаркие летние дни хороши, когда можно время от времени окунуться в воду. Но если вы живете в городе и работаете из дома, это не всегда так просто. Есть несколько простых способов, не требующих больших затрат, чтобы охладить свой дом.
Ограничьте попадание света в комнату
Один из способов спастись от жары в помещении в солнечную погоду — заблокировать попадающие в окна солнечные лучи. По мнению дизайнера интерьеров, проще всего это сделать с помощью плотных штор.
„Когда светит солнце, шторы помогают поддерживать более комфортную температуру в доме. Более плотная ткань, а также многослойные шторы особенно эффективно препятствуют проникновению тепла. Также много преимуществ имеют жалюзи из сотовой ткани, ячейки структуры которой задерживают воздух, благодаря чему он образует изолирующий слой между окном и помещением,“- сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Eesti.
Если окна выходят на утреннее или дневное солнце, он советует оставить шторы закрытыми в первой половине дня, чтобы солнце не светило прямо в комнату и не нагревало ее. Полезно помнить об этом, даже когда на весь день уходите на работу или уезжаете в длительный отпуск.
Если невозможно изолировать комнату шторами или оконными жалюзи, то надо помнить, что самый темный угол дома — самый прохладный. Если в доме много солнца, создайте затененную зону самостоятельно, повесив занавеску, затемняющую комнату или создайте личную „палатку“ или какое-либо другое импровизированное решение, дающее тень. Для этого также можно использовать ширмы или перегородки,“- сказал Кастро.
Дизайнер интерьеров добавляет, что растения также поглощают солнечное излучение. „Если ваши цветочные горшки стоят в центре комнаты, на полу или на подставках для цветов, рассмотрите возможность размещения их на подоконнике, где их охлаждающий эффект больше“.
Постельное белье, поддерживающее нужную температуру
У дизайнера интерьера также есть советы для тех, кому трудно уснуть в жарком помещении. По его словам, самое главное в этом случае, чтобы постельное белье было изготовлено из натурального материала.
„Существует множество тканей, которые делают пребывание в постели более комфортным. Например, хлопок, вискоза и лиоцелл отводят влагу от тела и помогают поддерживать ровную температуру. Льняной пододеяльник пропускает воздух и хорошо проводит тепло, сохраняя тепло зимой и прохладу летом,“- говорит дизайнер.
Он отмечает, что есть и специальные решения, помогающие телу регулировать свою температуру ночью — например, в этом помогают наматрасники и наволочки для подушек. „Некоторые наматрасники сделаны из материала, регулирующего температуру, который создает ощущение прохлады, поэтому вы чувствуете себя более комфортно, даже когда жарко. Одна сторона некоторых эргономичных подушек обладает охлаждающим эффектом“, — добавил Кастро.
Креативные способы охлаждения
Наверное, у каждого из нас есть свои хитрости, помогающие пережить жаркие дни. Дизайнер интерьеров IKEA также дает несколько рекомендаций по этому поводу.
„Дома легко избежать обезвоживания и охладиться. Наполните стакан кубиками льда, свежевыжатым лимонным соком, ягодами и несколькими измельченными листиками мяты, присаживайтесь и наслаждайтесь освежающим напитком. Или возьмите пульверизатор, наполните его холодной водой и добавьте кусочки огурца. Распылите воду на лицо и остальную часть тела, если хотите, а, если снова станет жарко, повторите это“, — посоветовал Кастро.
Он добавляет, что кубики льда можно использовать разными способами, и если дома есть форма кубиков для льда, их можно делать непрерывно. В жаркую погоду чаша со льдом пригодится для охлаждения напитков и полотенец, которыми можно освежиться. „Возьмите корзину и несколько закрывающихся пакетов. Наполните их льдом и положите в корзину. Затем поместите туда и свои ноги и насладитесь ледяной ванной для ног“, — советует дизайнер интерьеров.