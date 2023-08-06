СОВЕТЫ | Как сохранить прохладу дома, когда на улице жара?

Ограничьте попадание света в комнату

Один из способов спастись от жары в помещении в солнечную погоду — заблокировать попадающие в окна солнечные лучи. По мнению дизайнера интерьеров, проще всего это сделать с помощью плотных штор.

„Когда светит солнце, шторы помогают поддерживать более комфортную температуру в доме. Более плотная ткань, а также многослойные шторы особенно эффективно препятствуют проникновению тепла. Также много преимуществ имеют жалюзи из сотовой ткани, ячейки структуры которой задерживают воздух, благодаря чему он образует изолирующий слой между окном и помещением,“- сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Eesti.

Если окна выходят на утреннее или дневное солнце, он советует оставить шторы закрытыми в первой половине дня, чтобы солнце не светило прямо в комнату и не нагревало ее. Полезно помнить об этом, даже когда на весь день уходите на работу или уезжаете в длительный отпуск.

Если невозможно изолировать комнату шторами или оконными жалюзи, то надо помнить, что самый темный угол дома — самый прохладный. Если в доме много солнца, создайте затененную зону самостоятельно, повесив занавеску, затемняющую комнату или создайте личную „палатку“ или какое-либо другое импровизированное решение, дающее тень. Для этого также можно использовать ширмы или перегородки,“- сказал Кастро.

Дизайнер интерьеров добавляет, что растения также поглощают солнечное излучение. „Если ваши цветочные горшки стоят в центре комнаты, на полу или на подставках для цветов, рассмотрите возможность размещения их на подоконнике, где их охлаждающий эффект больше“.

Постельное белье, поддерживающее нужную температуру

У дизайнера интерьера также есть советы для тех, кому трудно уснуть в жарком помещении. По его словам, самое главное в этом случае, чтобы постельное белье было изготовлено из натурального материала.