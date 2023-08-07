07.08.2023, 20:09
В тренде: единственный гостиничный номер Европы, посвященный Барби, находится в Испании
ФОТО: hoteldeljuguete.com
Валенсийское Сообщество гордится тем, что именно у них есть отель, один из номеров которого посвящен Барби, пишет портал Испания по-русски. Он появился еще до съемок фильма. Речь идет о четырехзвездочном отеле Hotel del Juguete населенного пункта Иби, пишет „МК-Эстония“.
Отельный номер „Барби“ оформлен в розовых тонах. В нем можно найти огромный плакат, туалетный столик в кукольном стиле, а также различные модели знаменитой куклы.
Остальные номера отеля населенного пункта, известного как центр производства игрушек, посвящены другим игрушка, популярным во всем мире: Nancy, Playmobil, Barriguitas, Nenuco, Lego, Hot Wheels, Mr. Potato и другие.