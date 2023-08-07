В тренде: единственный гостиничный номер Европы, посвященный Барби, находится в Испании

Валенсийское Сообщество гордится тем, что именно у них есть отель, один из номеров которого посвящен Барби, пишет портал Испания по-русски. Он появился еще до съемок фильма. Речь идет о четырехзвездочном отеле Hotel del Juguete населенного пункта Иби, пишет „МК-Эстония“.