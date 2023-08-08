ФОТО | Кому-то повезет! Эстонская телеведущая сдает в аренду милую квартиру в Таллинне

„Привет всем тем, кто сейчас ищет новое жилье в аренду! Эта красивая квартира, расположенная в Таллинне в Тонди, освобождается в середине августа и будет доступна для аренды“.

Параметры предлагаемой недвижимости: две комнаты, 45 квадратных метров. Квартира расположена на высоком первом этаже и находится в нескольких минутах ходьбы от остановок общественного транспорта, в том числе поезда. Арендатор сможет бесплатно парковаться либо перед домом, либо во дворе.

Месяц аренды стоит 650 евро плюс коммунальные платежи. В случае интереса певица просит писать ей в директ в Instagram.

Также она опубликовала фотографии, на которых видно, что квартира выполнена в в светлых тонах и дополнена яркими акцентами, в том числе черного цвета. Смотрите сами!

Публикация Пирет Ярвис-Милдер: