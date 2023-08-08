Резинка для денег в ванной избавит от популярной проблемы: что нужно сделать

Существует огромное множество способов и средств, чтобы прочистить забитый слив. Но лучше предупреждать возникновение этой проблемы. Поможет в этом простая канцелярская резинка.

Как бороться с забитыми трубами с помощью резинки для денег

Канцелярскую резинку можно использовать вместо специализированной сеточки, которая задерживает мусор. Резинку нужно положить в слив. Она будет задерживать волосы и они не будут попадать в трубы и забивать их. После приятия душа или мытья головы резинка убирается из слива вместе с волосами.

Преимущество использования резинки для денег вместо сеточки в том, что ее не нужно мыть. Копеечный предмет можно сразу же выбросить в ведро после использования. К тому же благодаря резинке не нужно контактировать с мокрыми волосами и другим мусором в сливе.