Из-за них вам тесно: семь плохих решений для интерьера
Непропорциональная мебель, избыток декора, слишком яркие цвета — рассказываем про эти и другие ошибки, из-за которых комната кажется меньше, чем она есть, пишет IVD.ru.
1. Избыток мебели
Переизбыток мебели визуально перегружает даже просторное помещение и вызывает нежелательное ощущение тесноты. К тому же из-за лишних предметов вам будет просто неудобно передвигаться по комнате.
Как правильно
Каждый предмет мебели должен приносить пользу, а не просто загромождать пространство. Подумайте, какие именно функции вы хотите реализовать в комнате, и подбирайте обстановку в соответствии с ними.
Делайте ставку на качество и многофункциональность изделий, а не их количество.
2. Слишком яркие цвета
Обилие ярких цветов (особенно их „чистых“ оттенков) в палитре может вызвать ощущение не только дискомфорта и раздражения, но и тесноты. Особенно это касается стен или других больших поверхностей, а также орнаментов.
Как правильно
Выбирайте в качестве основных спокойные приглушенные тона, которые помогут создать приятную атмосферу и не будут перегружать визуальное восприятие. Хотите яркости? Используйте акцентные цвета дозированно — и не все сразу, а лишь 1-2 оттенка.
Кстати, при грамотном подходе даже черный способен сделать пространство более глубоким и даже просторным, а не уменьшить его.
Например, темные детали отлично выглядят в хорошо освещенном пространстве или в контрастном сочетании со светлой нейтральной палитрой. А если использовать черный в одной части комнаты, она немного „отодвинется“ вглубь.
3. Неправильное освещение
Освещение играет важную роль в создании правильной атмосферы в интерьере.
Слишком тусклый свет может сделать пространство унылым и мрачным, подчеркнуть темные оттенки и лишить комнату „воздуха“, из-за чего она будет казаться гораздо меньше, чем есть на самом деле.
Слишком яркое освещение будет казаться неуютным, а неоновое — в больших количествах раздражать и утомлять.
Как правильно
Избегайте слишком ярких или, наоборот, тусклых и неэффективных источников света. Если в вашем интерьере присутствуют темные насыщенные оттенки, старайтесь максимально подсветить комнату, чтобы сбалансировать темную палитру.
Используйте не только сами светильники, но и светоотражающие поверхности, глянцевые или стеклянные предметы. Продумайте несколько сценариев освещения для разных зон, а также подбирайте лампочки с комфортной светотемпературой.
4. Перегруженные стены
Слишком много картин, плакатов и декора на стенах создают ощущение хаоса и беспорядка. А непропорционально большие постеры могут визуально уменьшить высоту стен и в целом комнату.
Как правильно
Подберите несколько выразительных элементов и расположите их так, чтобы они гармонично дополняли интерьер, не перегружая его.
Настенный декор должен быть соразмерен площади помещения: не стоит вешать слишком маленькие или, наоборот, крупные картины и плакаты. И то, и другое будет выбиваться из общего масштаба и испортит вид комнаты.
5. Непропорциональная мебель
Так же, как и декор, мебель должна отвечать требованиям комфорта и согласовываться с размерами помещения.
Слишком объемный диван в небольшой комнате или широкий остров на маленькой кухне заберет все свободное пространство, а много мелких изделий (например, столики или табурет) создадут ощущение захламленности.
Как правильно
При покупке мебели оценивайте не только ее удобство и функциональность, но и габариты. Даже если она помещается туда, куда вы хотите, стоит подумать, не будет ли то или иное изделие слишком массивным для вашего интерьера.
6. Слишком много декора
Лишних украшений не должно быть не только на стенах, но и на любых других поверхностях.
Слишком много декора сделает любое пространство загроможденным и тесным, а также неизбежно создаст визуальный беспорядок.
Как правильно
Используйте несколько ярких деталей — и ограничьтесь ими. Оставьте как можно больше пустых поверхностей: они зрительно делают пространство спокойнее, а саму комнату больше.
Придерживайтесь принципов минимализма, если хотите создать более воздушный и легкий интерьер.
7. Неправильная организация пространства
Неудачное расположение мебели и других элементов интерьера сделает помещение нефункциональным и тесным.
Например, большой шкаф около окна или двери может мешать открывать и закрывать их, а неправильно организованный домашний офис повлияет на производительность и комфорт во время работы. Кроме того, так будет казаться, что места в доме совсем мало.
Как правильно
Опять же исходите из необходимых функций и подбирайте обстановку под них.
Не пытайтесь вписать максимальное количество зон в одну комнату, лучше ограничьтесь самыми нужными и сделайте пространство более мобильным и трансформируемым.