Из-за них вам тесно: семь плохих решений для интерьера

1. Избыток мебели

Переизбыток мебели визуально перегружает даже просторное помещение и вызывает нежелательное ощущение тесноты. К тому же из-за лишних предметов вам будет просто неудобно передвигаться по комнате.

Как правильно

Каждый предмет мебели должен приносить пользу, а не просто загромождать пространство. Подумайте, какие именно функции вы хотите реализовать в комнате, и подбирайте обстановку в соответствии с ними.

Делайте ставку на качество и многофункциональность изделий, а не их количество.

2. Слишком яркие цвета

Обилие ярких цветов (особенно их „чистых“ оттенков) в палитре может вызвать ощущение не только дискомфорта и раздражения, но и тесноты. Особенно это касается стен или других больших поверхностей, а также орнаментов.

Как правильно

Выбирайте в качестве основных спокойные приглушенные тона, которые помогут создать приятную атмосферу и не будут перегружать визуальное восприятие. Хотите яркости? Используйте акцентные цвета дозированно — и не все сразу, а лишь 1-2 оттенка.

Кстати, при грамотном подходе даже черный способен сделать пространство более глубоким и даже просторным, а не уменьшить его.

Например, темные детали отлично выглядят в хорошо освещенном пространстве или в контрастном сочетании со светлой нейтральной палитрой. А если использовать черный в одной части комнаты, она немного „отодвинется“ вглубь.

3. Неправильное освещение

Освещение играет важную роль в создании правильной атмосферы в интерьере.

Слишком тусклый свет может сделать пространство унылым и мрачным, подчеркнуть темные оттенки и лишить комнату „воздуха“, из-за чего она будет казаться гораздо меньше, чем есть на самом деле.

Слишком яркое освещение будет казаться неуютным, а неоновое — в больших количествах раздражать и утомлять.

Как правильно

Избегайте слишком ярких или, наоборот, тусклых и неэффективных источников света. Если в вашем интерьере присутствуют темные насыщенные оттенки, старайтесь максимально подсветить комнату, чтобы сбалансировать темную палитру.