ФОТО | Под Таллинном торжественно открылся Mööbliait - крупнейший мебельный магазин в Эстонии

По словам руководителя и одного из владельцев Mööbliait Урмаса Кооритса, цель открытия нового магазина - стать ближе к таллиннским покупателям, а благодаря большей площади магазина - одновременно выставлять в зале более широкий ассортимент товаров. „Мы поняли, что клиенты ждут нас в Таллинне. Начало Тартуского шоссе является логичным выбором месторасположения, потому что близко для жителей Харьюского уезда, а также удобно располагается на пути тех, кто прибывает из других регионов“, - прокомментировал Кооритс и добавил, что 4500 квадратных метров позволяют выставлять в торговых залах практически весь ассортимент продукции, который доступен в интернет-магазине: „Именно при покупке мебели люди хотят реально увидеть вещь, потрогать её руками, посидеть на ней. Хотя бы для того, чтобы потом с уверенностью совершить покупку в интернет-магазине“.

Старейшина волости Раэ Мадис Сарик, выступивший на церемонии открытия, приветствовал появление Möobliait в волости Раэ. „Мы рады, что компания и работодатель из Эстонии с такой долгой и успешной историей открыла в Раэ большой магазин, который даёт работу местным жителям и дарит радость открытий всем нынешним и будущим владельцам жилья“, — сказал Сарик.

Кооритс напомнил на открытии, что в начале своего существования компания Mööbliait была одной из первых, кто привозил в Эстонию винтажную мебель, но с годами фирма переключилась на продажу мебели с новым и неподвластных времени дизайном. „Если обычно говорят, что все новое становится старым, то у нас наоборот — все старое стало новым. В своё время мы привезли в Эстонию более тысячи грузовиков старой мебели, но теперь у нас много скандинавского дизайна, а также неподвластная времени классика от крупных американских производителей мебели. Прежним остаётся желание быть хорошим работодателем для своих сотрудников, работать с душой и дарить клиентам приятные эмоции“, — сказал Кооритс.



