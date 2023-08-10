ФОТО | Под Таллинном торжественно открылся Mööbliait - крупнейший мебельный магазин в Эстонии(32)
В Пеэтри у съезда с Тартуского шоссе Mööbliait, одна из старейших мебельных фирм Эстонии, откроыла представительский магазин площадью 4500 квадратных метров. Новый магазин Mööbliait - крупнейший в Эстонии мебельный магазин, принадлежащий владельцам из Эстонии.
По словам руководителя и одного из владельцев Mööbliait Урмаса Кооритса, цель открытия нового магазина - стать ближе к таллиннским покупателям, а благодаря большей площади магазина - одновременно выставлять в зале более широкий ассортимент товаров. „Мы поняли, что клиенты ждут нас в Таллинне. Начало Тартуского шоссе является логичным выбором месторасположения, потому что близко для жителей Харьюского уезда, а также удобно располагается на пути тех, кто прибывает из других регионов“, - прокомментировал Кооритс и добавил, что 4500 квадратных метров позволяют выставлять в торговых залах практически весь ассортимент продукции, который доступен в интернет-магазине: „Именно при покупке мебели люди хотят реально увидеть вещь, потрогать её руками, посидеть на ней. Хотя бы для того, чтобы потом с уверенностью совершить покупку в интернет-магазине“.
Старейшина волости Раэ Мадис Сарик, выступивший на церемонии открытия, приветствовал появление Möobliait в волости Раэ. „Мы рады, что компания и работодатель из Эстонии с такой долгой и успешной историей открыла в Раэ большой магазин, который даёт работу местным жителям и дарит радость открытий всем нынешним и будущим владельцам жилья“, — сказал Сарик.
Кооритс напомнил на открытии, что в начале своего существования компания Mööbliait была одной из первых, кто привозил в Эстонию винтажную мебель, но с годами фирма переключилась на продажу мебели с новым и неподвластных времени дизайном. „Если обычно говорят, что все новое становится старым, то у нас наоборот — все старое стало новым. В своё время мы привезли в Эстонию более тысячи грузовиков старой мебели, но теперь у нас много скандинавского дизайна, а также неподвластная времени классика от крупных американских производителей мебели. Прежним остаётся желание быть хорошим работодателем для своих сотрудников, работать с душой и дарить клиентам приятные эмоции“, — сказал Кооритс.
Центральный склад Möobliait и второй магазин, который является крупнейшим мебельным магазином в Южной Эстонии, находятся в Тарту. Möbliait пока не планирует открывать новые магазины. „Помимо нового магазина и южно-эстонского представительства в Тарту, у нас также есть действующий интернет-магазин, на который приходится около трети наших продаж. На данный момент мы планируем сосредоточиться на запуске нового магазина и на том, чтобы хорошо работать и подняться в число крупнейших мебельных предприятий Эстонии“, — добавил Кооритс.
В магазине, расположенном на двух этажах, можно купить или посмотреть и заказать около 3500 предметов интерьера. Все товары, продаваемые в Mööbliait, доступны либо на складе нового таллиннского магазина, либо на центральном складе в Тарту, поэтому доставка в пределах Эстонии занимает всего три рабочих дня. В ассортименте магазина есть все необходимое для обустройства всего дома, за исключением кухонной мебели. Представлены крупнейший американский производитель мебели Ashley, голландский бренд дизайнерской мебели Woood, несколько производителей датской дизайнерской мебели и др.
Строительство нового магазина Mööbliait осуществила фирма Mapri Ehitus и было профинансировано Bigbank.
Новый магазин Mööbliait с удобным доступом с шоссе Таллинн-Тарту находится по адресу Tuleviku tee 8, что примерно в 20 минутах езды от центра Таллинна. Новый магазин открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00.