Зачем наносить пену для бритья на зеркало в ванной комнате: мало кто знает

В этом случае вам поможет один необычный лайфхак , пишет pixelinform.com . Избежать появления запотевания гораздо легче, и для этой цели можно использовать пену для бритья.

Как предотвратить запотевание зеркала в ванной

Нанесите эту пену на тряпку из микрофибры или губку и аккуратно обработайте поверхность зеркала. Равномерно распределите пену тонким слоем по всей поверхности.

После того как зеркало будет покрыто пеной, удалите остатки с помощью чистой губки или сухой ткани. Это создаст невидимый слой, который предотвратит запотевание. При этом вам не придется отказываться от возможности видеть себя в зеркале, наносить макияж или выполнять другие процедуры красоты.