13.08.2023, 14:02
Нужна только ручка или проволока: этот лайфхак продлит жизнь вашего зарядного устройства
Для этого понадобится только автоматическая ручка (также может подойти кусочек проволоки).
Если у вас завалялась старая автоматическая ручка, вы можете разобрать ее, достать пружину и надеть ее на кабель, зафиксировав у порта зарядки, — в месте, которое чаще всего сгибается, в результате чего кабель повреждается и приходит в негодность. Пружинка будет держать этот участок шнура, сильно уменьшая угол сгиба, что не даст ему заламываться и ломаться.
Если же у вас нет ручки с пружинкой, можно аккуратно обкрутить кабель тонкой проволокой, чтобы она зафиксировала шнур таким же образом.
На все это понадобится буквально несколько минут вашего времени.