Ванная от кутюр, машина времени со всеми удобствами, бетон как мрамор. Закажите БЕСПЛАТНО осенний номер журнала „Дизайн: интерьер & архитектура“!
Новый номер журнала „Дизайн: интерьер & архитектура“ выходит 12 сентября.
Читайте в новом номере:
Второе рождение одного дома: интересный опыт превращения элегантного дома в Какумяэ в еще более функциональный. Со временем в семье появилось четверо детей и собака, и дизайнер придумала новые интересные и практичные решения.
Золотой век в старинной вилле – оазисе красивой и безмятежной жизни столетней давности, эдакой машине времени со всеми удобствами. Интерьер воссоздан с помощью тщательно подобранной мебели, текстиля, произведений искусства и аксессуаров.
Интерьерные тренды мировой выставки Salone del Mobile 2023: максимализм, модульная мебель, смелые цвета, узоры и текстуры.
Сауны и джакузи, которые воскрешают душу и тело: как создать у себя дома или в саду комфортный и приватный спа, как в суперотеле или роскошном особняке.
Ванная комната от кутюр. Кто-то будет в восторге от всех оттенков серого, кто-то от выдержанного стиля, кто-то от контрастных фактур и аксессуаров…
Бетон как мрамор: захватывающая история бетонных зданий в Эстонии и практичные советы, как строить быстро и надежно и при этом невероятно стильно и индивидуально.
12 новых потрясающих находок от дизайнеров Эстонии.
Стокгольм в интерьере – семь причин отправиться в путешествие, чтобы узнать много нового о скандинавском дизайне: адреса, маршруты и подробности, на что обратить внимание.
Новый осенний номер журнала „Дизайн: интерьер & архитектура“ выходит 12 сентября. Закажите себе до 29 августа БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр журнала ЗДЕСЬ.