Ванная от кутюр, машина времени со всеми удобствами, бетон как мрамор. Закажите БЕСПЛАТНО осенний номер журнала „Дизайн: интерьер & архитектура“!

Золотой век в старинной вилле – оазисе красивой и безмятежной жизни столетней давности, эдакой машине времени со всеми удобствами. Интерьер воссоздан с помощью тщательно подобранной мебели, текстиля, произведений искусства и аксессуаров.

Интерьерные тренды мировой выставки Salone del Mobile 2023: максимализм, модульная мебель, смелые цвета, узоры и текстуры.

Сауны и джакузи, которые воскрешают душу и тело: как создать у себя дома или в саду комфортный и приватный спа, как в суперотеле или роскошном особняке.

Ванная комната от кутюр. Кто-то будет в восторге от всех оттенков серого, кто-то от выдержанного стиля, кто-то от контрастных фактур и аксессуаров…