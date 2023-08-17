Потребляете слишком много воды? Новый закон позволяет взымать за это дополнительную плату(43)
Если ваше потребление воды больше обычного, то по новому закону за это с вас можно взимать дополнительную плату.
В июле этого года вступил в силу новый Закон о коммунальном водоснабжении и канализации. Новый закон дает возможность водопроводным предприятиям с помощью установления более высокой цены контролировать излишнее потребление воды в периоды засухи, когда люди в больших объемах используют питьевую воду для полива. Теперь тарифы на питьевую воду можно регулировать. Например, установить для экономных потребителей т. н. обычную цену, а для тех, кто потребляет питьевую воду в объемах, превышающих средний показатель на человека, установить дополнительную плату.
Также по новому закону некоторые люди будут обязаны подключиться к коммунальной канализации. Сроки можно найти в плане развития коммунального водоснабжения и канализации своего местного самоуправления. Обязательство по присоединению не возникает только в том случае, если сбор и очистка сточных вод, а также снабжение питьевой водой обеспечено индивидуальными решениями, соответствующими требованиям.