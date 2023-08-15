НА ЗАМЕТКУ | Сначала зарядку – в телефон и потом вилку – в розетку, или наоборот?(1)
Можно ли ставить телефон на зарядку на ночь? Надо ли – и когда – отсоединять прибор от розетки? Подобные вопросы и советы на тему электричества можно услышать повсюду. Но что из этого правда, а что – просто народные методы?
„Мы часто слышим, мол, мне пожар не грозит, потому что я постоянно проверяю у себя дома нагревательные элементы. К сожалению, самые крупные пожары нередко начинаются из-за какой-нибудь бытовой техники или прибора, в случае которого нам поначалу кажется, что это невозможно“, – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
Так, например, единого ответа по части зарядки телефона нет, и не надо отсоединять все электроприборы от розетки, когда они не используются.
Руководитель коммуникационного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Аап Андреас Ребас рассказывает, как правильно заряжать устройства и что надо учитывать при использовании электричества.
Для чего же все-таки отсоединять прибор от розетки?
По словам Ребаса, главная цель отсоединения прибора от розетки – минимизировать риски возможного пожара, который может начаться из-за неисправного устройства. „Как правило, электроприборы разработаны таким образом, чтобы они могли работать при постоянном подключении к электросети, но по-прежнему существуют определенные риски: например, поломки электронных компонентов устройств и короткие замыкания, причиной которых становятся дефекты или разрушение изоляционного слоя“, – сказал Ребас.
Статистика Спасательного департамента за последние три года также показывает, что в домах пожары чаще всего происходят именно из-за неисправностей в электроустановках или электроприборах.
Ребас добавил, что отсоединение прибора от розетки защищает его от возможного колебания напряжения, вызванного, например, грозой или проблемами с электросетью, так что это влияет и на срок службы техники.
Зарядные устройства не стоит просто так оставлять в розетках. Так, постоянно подключенная к электросети USB-зарядка находится в режиме ожидания и в некоторой степени потребляет электроэнергию – до 0,5 ватт. Так что, если отключить зарядку от электросети, это повысит безопасность и поможет немного сэкономить энергию.
Приборы с механическим выключателем, такие как тостеры и чайники, не имеют режима ожидания и намного устойчивее к вышеперечисленным аспектам (гроза и проблемы с электросетью), поскольку у них нет активного и постоянного соединения с электросетью.
Поставить телефон заряжаться на ночь? Да и нет
Как выясняется, аргументы есть и за, и против ночной зарядки телефона – каждый должен решать сам.
„Если следовать инструкции по безопасности, предоставленной производителем, и использовать оригинальное зарядное устройство для телефона и кабель, можно сказать, что ночная зарядка не опасна, – отметил Ребас. – Однако часто используются зарядные устройства плохого качества, параметры которых не подходят для этого телефона, или поврежденные провода. Они могут привести к пожару и уменьшить срок службы устройства“.
Специалист по электричеству рассказал, что бывали случаи, когда телефон заряжали ночью и клали его под подушку или на горячий радиатор центрального отопления – в этом случае никак не обеспечивается необходимое устройству охлаждение. „Если телефон постоянно подключен к зарядному устройству, сокращаются и циклы срока службы его литиевого аккумулятора“, – добавил он.
Сначала зарядку – в розетку или наоборот?
Зарядное устройство сначала подключают к розетке и потом – к устройству. Почему именно в таком порядке? По словам Ребаса, это обеспечивает безопасность и устраняет риск возможного удара током, а также повреждения устройства.
„В зарядках для телефона есть встроенные защитные механизмы, чтобы защитить пользователя и заряжаемый прибор от возможного перенапряжения и избыточного тока. Если сначала соединить зарядное устройство с розеткой и потом – с телефоном, защитные механизмы срабатывают и не дают возможному перенапряжению или избыточному току из сети навредить пользователю или заряжаемому прибору“, – уточнил Ребас.
Как безопасно пользоваться удлинителями?
Удлинители есть в каждом хозяйстве, однако как пользоваться ими правильно и что при этом учитывать?
Удлинители ни в коем случае нельзя перегружать, подключая к ним слишком много электроприборов с большой номинальной мощностью. „Из-за этого провода и контакты могут перегреться. И также возникает опасность пожара“, – сказал Ребас.
„Удлинители предназначены скорее для временного использования, а не для постоянного подключения чайника, бойлера или других приборов к электросети“, – подчеркнул руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
В случае удлинителей принцип „сделай сам“ будет не самым уместным. Не следует использовать удлинители с поврежденной (придавленной, расплавившейся, порванной, заклеенной изолентой) изоляцией или дефектным корпусом. Также нельзя использовать удлинитель в местах, где он может повредиться, например, в дверных проемах и под коврами.
Удлинитель на катушке перед использованием следует размотать, чтобы он не перегрелся. Важно не использовать на улице удлинители, предназначенные для помещений, поскольку в этом случае конструкция прибора может стать небезопасной.
Полезно знать: срок службы удлинителей не установлен, поэтому пользователь должен визуально убедиться, что у провода нет видимых повреждений.
У каждой вещи есть свой срок службы
Ни один прибор не вечен, и время от времени следует проверять их состояние.
Признаки возможных проблем: необычные звуки при работе устройства, протечки, повреждения корпуса и проводов, чрезмерный перегрев прибора, запах и дым, указывающие на то, что прибор горит и плавится.
Если вы заметили один или несколько вышеуказанных признаков, задумайтесь о замене прибора.
„Электроприборы в жилых помещениях – самая частая причина пожаров, поэтому очень важно иметь дома умный датчик, который передаст кому-то сигнал тревоги. В противном случае из-за неполадки с электричеством ваш дом может сгореть“, – отметил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.