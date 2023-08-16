Отмоет все, что есть в доме: что добавить в кока-колу, чтобы получилось крутое моющее средство

Такие альтернативы можно создать самостоятельно, используя натуральные и бюджетные ингредиенты, которые всегда есть под рукой, пишет cpykami. Сегодня мы поделимся рецептом чистящего средства на основе обычной кока-колы и зубной пасты.

Как приготовить самодельное чистящее средство

К 0,5 литру колы добавьте 1 тюбик любой доступной по цене зубной пасты. Перемешайте содержимое, чтобы компоненты смешались. Нанесите полученное средство на грязную поверхность. Более удобно использовать для нанесения распылитель.

Если загрязнения сильные, можно оставить средство на поверхности на несколько минут, а затем просто смыть под проточной водой. Таким же способом можно достичь блестящего результата при чистке плитки, унитаза, раковины, плиты, духовки, микроволновой печи и не только.