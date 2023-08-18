Дизайнер интерьера назвала простые способы преображения лоджии

Об этом „Газете.Ru“ рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава.

„Я рекомендую активно использовать текстиль для дома как один из важнейших элементов декорирования лоджии. Если лоджия утепленная, не стоит пренебрегать сезонной сменой текстиля.

Если же нет, то соберите летний комплект, который не только поддержит настроение, но и создаст правильную атмосферу в пространстве лоджии“, — посоветовала она.

По мнению дизайнера, важную роль в интерьере лоджии играют комнатные растения.

„Сегодня дизайнеры все чаще пользуются приемом „экстерьер в интерьере“, задача которого привнести в городские квартиры частичку природы и тем самым улучшить восприятие помещения.

Живые растения на лоджии — это и улучшение микроклимата, и неотъемлемый элемент декорирования пространства“, — объяснила она.

Мебель для лоджии Вероника Антелава посоветовала делать на заказ, исходя из размера помещения и потребностей хозяина квартиры.

Избежать захламления поможет мебель по индивидуальным параметрам, встроенная в имеющийся метраж и с учетом потребностей“, — уточнила она.