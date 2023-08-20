Полезные советы
20.08.2023, 08:17

Уничтожатся все бактерии: названа „идеальная“ температура для стирки постельного белья

 
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Постельное белье может накапливать множество микробов, омертвевших клеток кожи и пылевых клещей, поэтому важно регулярно и тщательно чистить его. И чтобы стирка прошла максимально эффективно важно придерживаться некоторых „правил“ и ставить правильную температуру, пишет Telegraf.

При стирке постельного белья первое практическое правило — не перегружать стиральную машину, пишет издание Express. Простыни должны правильно циркулировать, и другая одежда может помешать их эффективной уборке.

А для уничтожения микробов желательно стирать постельное белье при высоких температурах. Однако и тут нужно быть осторожными, чтобы не повредить простыни. Обычно достаточно выставить около 30 или 40 градусов. Тем не менее периодически стоит выбирать стирку при температуре 60°C. Это поможет держать бактерии и пылевых клещей „в страхе“.

Также эксперты советуют избегать кондиционеров для белья при стирке постельного, потому что они могут сделать волокна ломкими. А также стоит выбирать обычный цикл стирки, так как интенсивный цикл может привести к чрезмерному запутыванию и образованию складок.

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