Уничтожатся все бактерии: названа „идеальная“ температура для стирки постельного белья

При стирке постельного белья первое практическое правило — не перегружать стиральную машину, пишет издание Express. Простыни должны правильно циркулировать, и другая одежда может помешать их эффективной уборке.

А для уничтожения микробов желательно стирать постельное белье при высоких температурах. Однако и тут нужно быть осторожными, чтобы не повредить простыни. Обычно достаточно выставить около 30 или 40 градусов. Тем не менее периодически стоит выбирать стирку при температуре 60°C. Это поможет держать бактерии и пылевых клещей „в страхе“.

Также эксперты советуют избегать кондиционеров для белья при стирке постельного, потому что они могут сделать волокна ломкими. А также стоит выбирать обычный цикл стирки, так как интенсивный цикл может привести к чрезмерному запутыванию и образованию складок.