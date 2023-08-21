Что поменять в интерьере, который больше не радует? 7 разных идей

1. Добавить света

Частая причина, по которой интерьер может раздражать и утомлять, — недостаток естественного и искусcтвенного освещения.

Заметно повлиять на количество дневного света не получится, но можно подправить некоторые моменты:

Отодвинуть от окна крупную мебель, которая отсекает часть светового потока. Стеллажи и шкафы лучше переставить к дальней стене.

Повесить более легкие и светлые шторы (а, может быть, даже отказаться от них).

На этапе ремонта выбрать светлую отделку.

Повесить больше зеркал и добавить глянцевые поверхности.

Если эти пункты не помогают, поработайте с искусственным освещением. Подберите дополнительные светильники: пусть они отличаются по яркости и располагаются на разной высоте.

Чем разнообразнее будут сценарии освещения, тем уютнее и приятнее станет.

2. Сделать перестановку

Перестановка — отличный способ освежить ощущения от пространства и спланировать функциональные зоны более удобным образом.

Проанализируйте, в какой части квартиры вы чаще всего испытываете скуку или раздражение. Если это рабочее место, подумайте, куда еще можно переставить письменный стол. Например, подвинуть его ближе к окну — новый вид будет вдохновлять. Рабочий стол в спальне может вызывать отсутствие мотивации, потому что эта комната ассоциируется с отдыхом. В этом случае переместите его на лоджию или в гостиную. Точно так же можно переставить кресла, диваны, книжные стеллажи, передвинуть кровать и столовую группу.

3. Обновить текстиль

Плохое настроение может быть вызвано ощущением общей неопрятности интерьера. В этом случае полезно поработать с текстилем:

Всю мягкую мебель, которая выцвела или потерлась, переобить или заменить.

Постелить новый ковер, дополнить его диванными подушками и пледом.

Подобрать более яркий или светлый комплект штор.

Заменить постельное белье, подобрав то, которое нравится вам визуально и на ощупь.

Обновить все полотенца на кухне и в ванной.

4. Добавить цвета

Цвет ощутимо влияет на настроение, которое создает интерьер.