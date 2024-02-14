Дизайн и интерьер
14.02.2024, 21:27

Что поменять в интерьере, который больше не радует? Семь разных идей

 
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Разбираемся, что может вызывать скуку, раздражение и другие негативные эмоции дома, и находим способы это изменить, пишет IVD.ru.

1. Добавить света

Частая причина, по которой интерьер может раздражать и утомлять, — недостаток естественного и искусcтвенного освещения.

Заметно повлиять на количество дневного света не получится, но можно подправить некоторые моменты:

  • Отодвинуть от окна крупную мебель, которая отсекает часть светового потока. Стеллажи и шкафы лучше переставить к дальней стене.

  • Повесить более легкие и светлые шторы (а, может быть, даже отказаться от них).

  • На этапе ремонта выбрать светлую отделку.

  • Повесить больше зеркал и добавить глянцевые поверхности.

Если эти пункты не помогают, поработайте с искусственным освещением. Подберите дополнительные светильники: пусть они отличаются по яркости и располагаются на разной высоте.

Чем разнообразнее будут сценарии освещения, тем уютнее и приятнее станет.

2. Сделать перестановку

Перестановка — отличный способ освежить ощущения от пространства и спланировать функциональные зоны более удобным образом.

Проанализируйте, в какой части квартиры вы чаще всего испытываете скуку или раздражение. Если это рабочее место, подумайте, куда еще можно переставить письменный стол. Например, подвинуть его ближе к окну — новый вид будет вдохновлять. Рабочий стол в спальне может вызывать отсутствие мотивации, потому что эта комната ассоциируется с отдыхом. В этом случае переместите его на лоджию или в гостиную. Точно так же можно переставить кресла, диваны, книжные стеллажи, передвинуть кровать и столовую группу.

3. Обновить текстиль

Плохое настроение может быть вызвано ощущением общей неопрятности интерьера. В этом случае полезно поработать с текстилем:

  • Всю мягкую мебель, которая выцвела или потерлась, переобить или заменить.

  • Постелить новый ковер, дополнить его диванными подушками и пледом.

  • Подобрать более яркий или светлый комплект штор.

  • Заменить постельное белье, подобрав то, которое нравится вам визуально и на ощупь.

  • Обновить все полотенца на кухне и в ванной.

4. Добавить цвета

Цвет ощутимо влияет на настроение, которое создает интерьер.

Если какая-то комната начала раздражать, возможно, вы подобрали неправильную палитру отделки или мебели, которая уже приелась. В первую очередь это касается нейтральных цветов вроде бежевого и серого, которые считаются универсальными, но подходят не всем.

Составьте палитру вдохновляющих оттенков и постепенно добавляйте их в свой интерьер: подберите текстиль и аксессуары, покрасьте часть стены, купите один яркий предмет мебели.

5. Озеленить квартиру

Растения дают успокаивающее и расслабляющее ощущение близости к природе, поэтому если их до сих пор нет в вашем доме, возможно, пришло время их завести.

Начинайте с простых и неприхотливых видов: монстеры, кротона, драцены, ховеи, хлорофитума. Чем просторнее комната, тем больше крупных и средних растений понадобится, чтобы добиться ощутимого эффекта.

6. Убрать лишнее

Еще один хороший способ поменять восприятие от интерьера — убрать все лишнее.

Начинайте расчищать пространство, избавляясь от крупных предметов: например, от кресла, в котором никто никогда не сидит. Далее переходите к средним предметам, и затем — к мелким. Полезно будет провести марафон по расхламлению.

Чем больше свободного пространства в доме, тем легче в нем живется и дышится.

7. Найти приятный аромат

Так же как и цвета, запахи ощутимо влияют на наше настроение.

Подберите интерьерный аромат в диффузоре или ароматической свече, который вызывает приятные эмоции. Можно использовать разные запахи для разных комнат: например, основанные на съедобных специях — для кухни, цветочные — для спальни, более сложные и тяжелые — для гостиной.

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