Что поменять в интерьере, который больше не радует? Семь разных идей
Разбираемся, что может вызывать скуку, раздражение и другие негативные эмоции дома, и находим способы это изменить, пишет IVD.ru.
1. Добавить света
Частая причина, по которой интерьер может раздражать и утомлять, — недостаток естественного и искусcтвенного освещения.
Заметно повлиять на количество дневного света не получится, но можно подправить некоторые моменты:
Отодвинуть от окна крупную мебель, которая отсекает часть светового потока. Стеллажи и шкафы лучше переставить к дальней стене.
Повесить более легкие и светлые шторы (а, может быть, даже отказаться от них).
На этапе ремонта выбрать светлую отделку.
Повесить больше зеркал и добавить глянцевые поверхности.
Если эти пункты не помогают, поработайте с искусственным освещением. Подберите дополнительные светильники: пусть они отличаются по яркости и располагаются на разной высоте.
Чем разнообразнее будут сценарии освещения, тем уютнее и приятнее станет.
2. Сделать перестановку
Перестановка — отличный способ освежить ощущения от пространства и спланировать функциональные зоны более удобным образом.
Проанализируйте, в какой части квартиры вы чаще всего испытываете скуку или раздражение. Если это рабочее место, подумайте, куда еще можно переставить письменный стол. Например, подвинуть его ближе к окну — новый вид будет вдохновлять. Рабочий стол в спальне может вызывать отсутствие мотивации, потому что эта комната ассоциируется с отдыхом. В этом случае переместите его на лоджию или в гостиную. Точно так же можно переставить кресла, диваны, книжные стеллажи, передвинуть кровать и столовую группу.
3. Обновить текстиль
Плохое настроение может быть вызвано ощущением общей неопрятности интерьера. В этом случае полезно поработать с текстилем:
Всю мягкую мебель, которая выцвела или потерлась, переобить или заменить.
Постелить новый ковер, дополнить его диванными подушками и пледом.
Подобрать более яркий или светлый комплект штор.
Заменить постельное белье, подобрав то, которое нравится вам визуально и на ощупь.
Обновить все полотенца на кухне и в ванной.
4. Добавить цвета
Цвет ощутимо влияет на настроение, которое создает интерьер.
Если какая-то комната начала раздражать, возможно, вы подобрали неправильную палитру отделки или мебели, которая уже приелась. В первую очередь это касается нейтральных цветов вроде бежевого и серого, которые считаются универсальными, но подходят не всем.
Составьте палитру вдохновляющих оттенков и постепенно добавляйте их в свой интерьер: подберите текстиль и аксессуары, покрасьте часть стены, купите один яркий предмет мебели.
5. Озеленить квартиру
Растения дают успокаивающее и расслабляющее ощущение близости к природе, поэтому если их до сих пор нет в вашем доме, возможно, пришло время их завести.
Начинайте с простых и неприхотливых видов: монстеры, кротона, драцены, ховеи, хлорофитума. Чем просторнее комната, тем больше крупных и средних растений понадобится, чтобы добиться ощутимого эффекта.
6. Убрать лишнее
Еще один хороший способ поменять восприятие от интерьера — убрать все лишнее.
Начинайте расчищать пространство, избавляясь от крупных предметов: например, от кресла, в котором никто никогда не сидит. Далее переходите к средним предметам, и затем — к мелким. Полезно будет провести марафон по расхламлению.
Чем больше свободного пространства в доме, тем легче в нем живется и дышится.
7. Найти приятный аромат
Так же как и цвета, запахи ощутимо влияют на наше настроение.
Подберите интерьерный аромат в диффузоре или ароматической свече, который вызывает приятные эмоции. Можно использовать разные запахи для разных комнат: например, основанные на съедобных специях — для кухни, цветочные — для спальни, более сложные и тяжелые — для гостиной.