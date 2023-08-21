Не делайте этого с клубникой в августе: останетесь без ягод в следующем году

Некоторые садоводы рекомендуют срезать все листья на клубнике перед зимовкой. Но не стоит слепо следовать этим советам.

Нужно ли обрезать листья клубники перед зимовкой

Если листья на кустах здоровые, их можно не обрезать. Они помогут клубнике перезимовать, прикроют собой корневую систему и тем самым защитят их от низких температур.

Весной клубника начинает просыпаться именно от корневой системы, состояние которой зависит от наличия листьев, пишет Telegram-канал СОДа.

Корни запасаются питанием за счет осенних листьев, и весной ягодный куст начнет просыпаться еще за 8-10 дней до того, как появится на нем новые листья.

Если же летом листья на кустах клубники повредили вредители или болезни, от них лучше избавиться. Если не сделать этого, споры вредителей могут перезимовать и весной снова приняться за свое, оставив дачника без урожая.

Не стоит в конце лета подкармливать клубнику азотными удобрениями. Все силы растения потратят на наращивание зеленой массы, а заложить почки на следующий сезон не успеют.

К тому же за пару месяцев до наступления холодов клубника может не успеть нарастить плотный лист, который защитит растение зимой.