Наш сад
26.08.2023, 08:07

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если соседские деревья или живая изгородь заслоняют мне свет?

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Катарина Талумяэ
адвокат
ФОТО: romakoma | Shutterstock

Слишком высокая живая изгородь у соседа или деревья, загораживающие свет, могут причинять существенные неудобства. Что делать в такой ситуации и можно ли попросить соседа подстричь изгородь или деревья? Отвечает адвокат Катарина Талумяэ из LEADELL Pilv Advokaadibüro.

Общее правило: в отношении действий соседа по возведению изгороди или посадке деревьев необходимо проявлять терпимость

Как правило, каждый собственник недвижимого имущества может владеть имуществом и использовать его по своему усмотрению, то есть разбивать грядки, строить пруды или сажать в границах недвижимого имущества высокие деревья или живые изгороди. Таким образом, собственник недвижимого имущества реализует свое законное право на свободное пользование недвижимым имуществом. Согласно сложившемуся в судебной практике мнению, владелец соседнего имущества, как правило, должен проявлять к такой деятельностью терпение, если она не оказывает существенного влияния на использование его собственного имущества. То, идет ли речь о значительном воздействии, оценивается исходя из фактического воздействия, которому подвергается имущество, а при оценке значительности воздействия следует исходить из того, как понимает ситуацию разумный среднестатистический человек.

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