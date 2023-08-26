ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если соседские деревья или живая изгородь заслоняют мне свет?

Как правило, каждый собственник недвижимого имущества может владеть имуществом и использовать его по своему усмотрению, то есть разбивать грядки, строить пруды или сажать в границах недвижимого имущества высокие деревья или живые изгороди. Таким образом, собственник недвижимого имущества реализует свое законное право на свободное пользование недвижимым имуществом. Согласно сложившемуся в судебной практике мнению, владелец соседнего имущества, как правило, должен проявлять к такой деятельностью терпение, если она не оказывает существенного влияния на использование его собственного имущества. То, идет ли речь о значительном воздействии, оценивается исходя из фактического воздействия, которому подвергается имущество, а при оценке значительности воздействия следует исходить из того, как понимает ситуацию разумный среднестатистический человек.